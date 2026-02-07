Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

„V Chebu před místní hernou došlo po fyzické potyčce k závažnému napadení mezi dvěma muži ve věku 24 a 34 let. Starší muž utrpěl vážná zranění,“ uvedla. Podle informací ČTK má několik bodných ran a je v umělém spánku.
Druhý muž byl také zraněný. „Byl ošetřený v nemocnici a v současné době s ním probíhají výslechy, aby kriminalisté zjistili, k čemu tam došlo,“ uvedla Churaňová. Další informace budou zřejmě v pondělí.
Podle informací ČTK zaútočil starší muž na mladšího, který se začal bránit a pobodal soka několika ranami.
Podle serveru Krimi-Plzeň se napadli dva občané vietnamské národnosti před půlnocí v Pastýřské ulici před pivnicí. Záchranáři si muže převzali, ošetřili, zajistili a ve velmi vážném stavu a na umělé plicní ventilaci transportovali do nemocnice, kde o jeho život bojují lékaři, uvedl server. Útočníka, který utrpěl lehčí bodné zranění, umístili policisté po ošetření do cely.