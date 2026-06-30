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Bývalý šéf mordparty spáchal sebevraždu, našli ho nedaleko bydliště

Petr Kozohorský
  11:45aktualizováno  12:35
Rudolf Flaška

Rudolf Flaška | foto: archiv Rudlofa Flašky

Rudolf Flaška
Rudolf Flaška
Rudolf Flaška
Rudolf Flaška
5 fotografií
Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Podle informací iDNES.cz jej dnes ráno našli policisté nedaleko místa jeho bydliště. Případem se podle vyjádření krajského ředitelství policie zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Zprávu o tragické smrti bývalého kriminalisty potvrdil mluvčí GIBS Jakub Augusta. „Případ jsme převzali a zabýváme se jím,“ konstatoval.

Rudolfa Flašku objevili podle informací iDNES.cz ve Svatošských skalách nedaleko Lokte, kde bydlel. Ačkoliv už nebyl policistou, případ si převzala GIBS. Podle Augusty je to standardní postup.

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026)
Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026)
Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026)
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5 fotografií

Bývalý šéf mordparty odešel od policie v hodnosti plukovníka poté, co řídil pod vlivem alkoholu. Tohoto prohřešku se dopustil letos 16. března. Hlídka v jeho dechu naměřila 1,39 promile. Bezprostředně po prohřešku byl Flaška postaven mimo službu. Později zažádal o propuštění od policie.

Za to jej Okresní soud v Karlových Varech odsoudil k šedesátitisícové pokutě a zákazu řízení na jeden rok.

Pokuta a zákaz řízení. Bývalý šéf mordparty jel opilý, může přijít i o výsluhy

„Z morálního a etického hlediska je dle názoru soudu zcela nežádoucí, aby se příslušník policejního sboru, nota bene v tak vysoké funkci, dopustil trestného jednání, kterým ohrozil život a majetek občanů,“ komentovala verdikt pro iDNES.cz Ivana Koprnická.

Flaškovi hrozilo, že přijde o odchodné a výsluhy. Proti rozsudku karlovarského soudu se odvolal, pokud by ale odvolací soud jeho vinu potvrdil, o tyto peníze by nenávratně přišel.

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Rudolf Flaška pracoval na krajském ředitelství policie vedoucí odboru obecné kriminality. O práci při vyšetřování vražd veřejnosti vyprávěl na vyhledávaných přednáškách.

„Vybírám takové ty perličky, které by mohly zaujmout,“ řekl letos na začátku března, tedy jen pár dní před okamžikem, který znamenal konec jeho kariéry u policie, Flaška

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