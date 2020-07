Vandal poničil výstavu v Rudé věži smrti. Rozbil vitrínu a povalil panely

„Naposledy jsem tady byl před týdnem. Prováděl jsem skupinu patnácti vodáků. Dnes (v sobotu) jsem přišel dřív, abych před další skupinkou návštěvníků dosekal trávu kolem objektu a místo toho jsem musel volat policii,“ bezmocně rozhazuje rukama Lubomír Modrovič.

Uvnitř bývalého mlýna na železnou rudu nezůstal kámen na kameni. Vandal, který do objektu vnikl, rozbil vitrínu s modelem věže smrti a na zem povalil všechny výstavní panely. Navíc vypáčil kovová vrata. Těmi ale podle Modrovičova názoru dovnitř nevnikl. „Mají zámek zevnitř. Vypadá to, že se do objektu protáhl rozbitým okénkem v prvním patře,“ domnívá se správce památky. Když pak zjistil, že se stejnou cestou ven nedostane, začal podle jeho názoru řádit. A ven se dostal právě vypáčenými železnými vrty.

Vše nasvědčuje tomu, že se alespoň snažil najít něco, co by mohl odcizit. „V zázemí i v expozici jsem našel otevřené všechny zásuvky. Zatím můžu říct jen to, že si odnesl tři historické vojenské přilby. Bylo jich tam pět, zbyly dvě,“ rozhlíží se po škodách, které vandal napáchal, správce Rudé věže smrti.

„Mohu potvrdit, že došlo k vloupání do památníku Rudé věže smrti v Dolním Žďáru u Ostrova. Případem se policisté intenzivně zabývají,“ říká Jakub Kopřiva, mluvčí krajského ředitelství policie.

Paradoxně k vloupání došlo téměř na rok a den přesně poté, co zloděj navštívil areál naposledy. „V den, kdy byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO, někdo vně objektu vyřezal kabely,“ vzpomíná Lubomír Modrovič.

Sedmipatrová věž postavená z červených cihel sloužila v letech 1951 až 56 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen na Jáchymovsku, ale i v dalších uranových revírech tehdejšího Československa. Zpracovanou rudu stát vyvážel do Sovětského svazu.