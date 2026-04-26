U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

Jitka Dolanská
  8:54
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a úpravách podloží budoucí komunikace. Významný posun je patrný zejména na mostních objektech.
ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. | foto: ŘSD

Na mostě přes Ratibořický potok pokračuje vrtání pilot a zakládání konstrukcí. Na mostě přes železniční trať se provádějí výkopové práce pro založení opěr, kvůli tvrdému podloží je zde nutné nasazení těžké techniky včetně pikovacích kladiv. U mostu přes Bochovský potok stavbaři zahájili vytyčení výkopů a na mostě na silnici II/606 pokračují intenzivní zemní práce.

„Důležitou součástí stavby jsou také meliorační úpravy, které se dělají ve více úsecích. Budovány jsou drenážní systémy včetně pokládky potrubí, geotextilií a osazování šachet. Tyto práce zajistí správné hospodaření s vodou v krajině i ochranu samotné dálnice,“ uvedla Kamila Zahálková z ŘSD s tím, že současně pokračují přeložky inženýrských sítí včetně pokládky kabelových vedení a chrániček, které jsou nezbytné pro budoucí provoz infrastruktury.

Silničáři začnou stavět další úsek dálnice D6, hotovo má být za dva roky

ŘSD začalo stavět sedm kilometrů dlouhý úsek dálnice D6 Žalmanov – Knínice za více než dvě miliardy loni, společně s takřka osmikilometrovým úsekem Knínice – Bochov. Trasa nahradí nynější silnici I/6. Součástí stavby bude šest mostů, dva nadjezdy a železniční most. Údolí Bochovského potoka překlene most dlouhý 211 metrů.

Na dálnici u Bochova vznikne i mimoúrovňová křižovatka, jejíž větve budou kilometr dlouhé. Po novém úseku Žalmanov – Knínice, jehož součástí budou i dva kilometry ochranných bariér proti ptactvu, by měli řidiči jezdit od listopadu 2027.

ŘSD také připravuje stavbu další části dopravní tepny, a to v úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata.

Do výběrového řízení na zhotovitele stavby dálnice D6 v úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata se přihlásil jediný zhotovitel. Nabídku ve výši 3,44 miliardy korun podalo sdružení společností EUROVIA CZ, MI Roads, BERGER BOHEMIA a Stavby mostů.

Poslední úsek dálnice mezi Prahou a lázeňským městem má být dlouhý osm kilometrů a jeho předpokládaná cena byla 4,3 miliardy korun, nabídka je tedy na úrovni asi 80 procent předpokladu. Jak informoval ředitel ŘSD Radek Mátl, povolovací řízení na stavbu pokračuje.

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Zhruba třetina této nové komunikace bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu, dvě třetiny budou rozšířením silnice I/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Podle předpokladů ŘSD by stavba měla být zahájena letos a dokončena v roce 2028.

Stavba navazuje u Pražského mostu přes Ohři, který před měsícem začalo ŘSD po polovinách opravovat, na průtah silnice I/6 Karlovými Vary. Většinou je řešena rozšířením zpevněné krajnice. Připojení na silniční síť bude třemi mimoúrovňovými křižovatkami – v Drahovicích u Mattoniho nábřeží, křižovatkou u Staré Kysibelské a napojením u Olšových Vrat. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušeny.

Jak řekl při své poslední návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš, kompletní dokončení dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů se předpokládá v roce 2029. Až dosud se počítalo s tím, že se poslední úseky podaří dokončit ještě v roce 2028. Za zdržením jsou zejména komplikace při získávání pozemků potřebných pro stavbu.

Advantage Consulting, s.r.o.
