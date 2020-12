Krajští zastupitelé schválili rozpočtové provizorium, chtějí získat čas

16:02

Do začátku února, kdy by měl být definitivně schválen rozpočet na rok 2021, pojede vedení Karlovarského kraje podle pravidel rozpočtového provizoria. Ta si dnes zastupitelé odsouhlasili. Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) chce mít nové vedení kraje dost času na případné úpravy návrhu rozpočtu v souvislosti s dopadem daňového balíčku vlády do krajských rozpočtů.