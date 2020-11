Rozpočty v nejistotě. Města tápou, jak nastavit financování na příští rok

Celkové příjmy Chebu by tak měly v příštím roce dosáhnout 866 milionů korun. Na výdajové stránce rozpočtu je ale částka 1,2 miliardy. Rozdíl chce Cheb pokrýt zejména přebytkem hospodaření z letošního roku.

„Ten vznikl tím, že jsme v letošním rozpočtu měli zahrnuty akce, které se budou realizovat později. Peníze ale musely být připravené,“ konstatoval Miroslav Plevný, senátor a někdejší místostarosta Chebu.



I takto navržený rozpočet má svá ale. Příjmy jsou vzhledem k předpokládaným dopadům daňových změn nejisté. Navíc městský rozpočet zatím nepočítá se změnami, které projednává parlament.

Miroslav Plevný, který na přípravě rozpočtu pracoval, varoval, že výpadek příjmů se může pohybovat v řádech až desítek milionů korun, pokud je nevyváží kompenzace ze strany státu.

„Nevíme, jak to dopadne ohledně rozpočtového určení daní, kde v posledních několika dnech se to rozkolísalo i kvůli poměrně zvláštním rozhodnutím Poslanecké sněmovny. Prošly dva návrhy, které měly být alternativní. A to jsou věci, které jsme při sestavování rozpočtu zatím vážně nebrali, protože nejsou potvrzené,“ vysvětlil Plevný.

Sokolov má dostatečný finanční polštář

Pořádný rozdíl mezi příjmy a výdaji předpokládají pro příští rok i v Sokolově. Konkrétně jde o částku převyšující 215 milionů korun. Díky dobrému hospodaření v minulých letech má ovšem město dostatečný finanční polštář přes 313 milionů.

„Nechceme výrazně omezit investice, ale také nechceme předávat město s dluhem. Proto na pokrytí ztráty použijeme ušetřené peníze, s půjčkou v žádném případě nepočítáme,“ uvedla starostka Renata Oulehlová s tím, že na účtech města ještě na příští roky zbude více než 97 milionů korun. „Nevíme, jak bude vypadat rok 2022 i další léta,“ doplnila sokolovská starostka.

I když zatím není financování ze strany státu zcela jasné, je podle Oulehlové podoba rozpočtu, kterou se v minulém týdnu zabývali radní i zastupitelé, více méně definitivní. „Je to díky skvělé práci finančního odboru,“ pochválila kolegy starostka.

Více než čtvrtmiliardu budou muset pro příští rok najít i v Karlových Varech. Rozdíl mezi navrhovanými výdaji a příjmy je totiž 269 267 tisíc korun.

Na rozdíl od Chebu a Sokolova však mohou Karlovaráci vedle peněz uspořených z minulosti sáhnout i po prostředcích ze schváleného úvěrového rámce ve výši až 700 milionů korun. Jeho výši schválili na svém listopadovém zasedání karlovarští zastupitelé.

„Pro příští rok jsou navrhované příjmy ve výši 1 071 257 tisíc korun. Návrh pak počítá s výdaji 1 340 254 tisíc korun. Kapitálové výdaje jsou 340 240 tisíc,“ přiblížil hrubé obrysy rozpočtu pro rok 2021 Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.