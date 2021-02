V Karlovarském kraji skončilo provizorium, zastupitelé schválili rozpočet

Největšími investicemi letošního roku bude pro Karlovarský kraj dokončení rekonstrukce chebské nemocnice a pokračování záchrany Císařských lázní, peníze dá kraj také do dalších oprav krajských silnic.



S novou podobou rozpočtu nesouhlasila opozice v čele s Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO). „Myslete na to, že pro kraj přijdou těžké časy. Peníze budou chybět ve zdravotnictví i v podnikatelské sféře,“ upozornila bývalá hejtmanka.

Opozice předložila na pondělním jednání vlastní návrh rozpočtu. „My jako bývalé vedení kraje jsme splatili dluhy z minulých let a v tuto chvíli jsme třetí nejméně zadlužený kraj v České republice. Svým návrhem, který předkládáme zastupitelstvu k hlasování, ukazujeme, že vyrovnaný rozpočet sestavit lze,“ představila bývalá hejtmanka za klub ANO opoziční návrh.



Ten by byl v provozním rozpočtu vyrovnaný mimo jiné díky snížení výdajů například v reprezentaci radních a hejtmana. ANO škrtalo i v oblasti kultury, životního prostředí a dalších. Zrušit chtělo také 22 milionů rezervy finančnímu odboru. Opoziční návrh ale včerejším hlasováním neprošel.

Rozpočet je realistický

Nově sestavená koalice v uplynulých dvou měsících původní návrh rozpočtu bývalého vedení kraje ve více než padesáti bodech upravila a včera předložila k hlasování. „Provozní schodek jsme snížili ze 159 na 58 milionů korun, celkový schodek je tak 928,7 milionu korun. Provozní schodek vnímám jako standardní, navíc zahrnuje i dopady vládního daňového balíčku. Předkládáme rozpočet, který je realistický,“ uvedl po hlasování hejtman Petr Kulhánek (za STAN).

Z celkových příjmů i výdajů tvoří ve schváleném rozpočtu 4,3 miliardy korun peníze, které kraj dostává na financování školství a sociálních věcí od státu a zase je přeposílá dál. Zároveň počítá s přebytkem hospodaření z loňského roku, který by měl být 700 milionů. Velká část z toho by pak měla být použita na investiční akce příspěvkových organizací.

Opozice nové krajské vládě ale vytkla, že uspořila mimo jiné právě na příspěvkových organizacích, kterým vzala odpisy. Kritizovala i škrty na mzdových nákladech. Ty byly sestaveny tak, že nový rozpočet počítá jen s jedenácti měsíci, ten dvanáctý spadne do rozpočtu příštího roku.

Spor o Senior Expres

Opoziční klub ANO navrhl i vrácení jednoho milionu korun pro službu Senior Expres, kterou nové vedení kraje z rozpočtu vypustilo. Program ale podle Petra Kulhánka fungoval už několik let a obce, které měly zájem o nákup aut pro tuto službu seniorům, si už vozy pořídily. „Pokud by byl další zájem, jsme schopni to individuálně řešit, peníze na to jsou,“ uvedl Vít Hromádko (SNK1), krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství. Ten od konce týdne přislíbil podnikat „spanilé“ jízdy po obcích v kraji, kde bude případné požadavky starostů na provoz linky pro seniory řešit.

Petr Kubis (ANO), který v uplynulém covidovém roce v čele krajské vlády Janu Mračkovou Vildumetzovou zastupoval, zdůraznil, že služba Senior Expres bude mít v následujících týdnech a měsících velmi důležitou roli: „Už nyní ji například město Ostrov využívá k dopravě seniorů na očkování do Karlových Varů, v budoucnu by mohla doplňovat i službu mobilního očkovacího týmu,“ upozornil Kubis.