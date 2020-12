Provizorium potrvá do ledna, teprve pak bude kraj schvalovat rozpočet

Do schválení rozpočtu kraj pojede v takzvaném rozpočtovém provizoriu. To slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen kraje, ale také obcí, příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na krajském rozpočtu závislé.



Schválení rozpočtu považuje hejtman Petr Kulhánek za jeden ze zásadních úkolů nové krajské vlády. „Jeho návrh je rozpracovaný, schází ale několik parametrů na příjmové stránce vzhledem k dopadu současné situace na daňové příjmy,“ konstatoval Kulhánek.

Na zasedání krajského zastupitelstva 21. prosince proto hodlá předložit návrh na rozpočtové provizorium. „Předpokládám, že v půlce ledna budeme schvalovat definitivní podobu rozpočtu,“ podotkl.

Nový hejtman si od opozičních politiků vyslechl kritiku kvůli rozšiřování počtu uvolněných zastupitelů. Těch bude celkem 13. Devět radních a čtyři uvolnění zastupitelé.

„Náš odhad je, že jen čtyři uvolnění zastupitelé přijdou kraj s celým svým aparátem na deset milionů korun ročně. Tyto prostředky by se daly vynaložit daleko lépe,“ konstatovala Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s poukazem na to, že v době, kdy celý svět řeší koronavirovou krizi, by měl i kraj jít spíš úspornou cestou. „Třináct uvolněných nikdy v historii neměl,“ řekla bývalá hejtmanka.

Řešením by podle ní mohlo být, kdyby nově uvolnění zastupitelé nejdříve pracovali jako neuvolnění. „Teprve až by se ukázal jejich případný přínos, mohlo by se mluvit o jejich uvolnění pro funkci,“ dodala Mračková Vildumetzová.

Vynaložené peníze se vrátí, věří hejtman

Petr Kulhánek však prostředky na uvolněné zastupitele nepovažuje za zbytečně utracené. „Je to investice do personálního zabezpečení důležitých oblastí,“ uvedl. Trvá na tom, že se takto vynaložené prostředky musí násobně vrátit. „Ať už na připravenosti k čerpání externích finančních zdrojů nebo v konsolidaci oblastí, které zvýší kvalitu života v kraji,“ vysvětlil Kulhánek.

Kraj přebírá v okamžiku, kdy má na účtech přibližně dvě miliardy korun. „Snažili jsme se dbát na každou korunu,“ konstatovala Jana Mračková Vildumetzová. Navíc se odcházejícímu vedení podařilo vyřešit několik zásadních finančních závazků kraje, jako je například zplacení půlmiliardového úvěru na výstavbu pavilonu akutní medicíny Karlovarské krajské nemocnice či závazku 308 milionů kvůli ROP Severozápad. „Pevně věřím, že až se tady za rok znovu sejdeme, bude kraj ve stejně dobré kondici,“ doplnila.

Tento požadavek ovšem koaliční politici nepovažují za korektní. Vzhledem k nejasnostem ve financování krajů kvůli dopadům koronakrize nebude podle Jana Horníka (STAN) nová vláda schopna udržet region ve stejné kondici.