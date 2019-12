Karlovarský kraj má rozpočet, investuje hlavně do nemocnic i památek

Výdaje ve výši 7,27 miliardy, příjmy 6,93 miliardy korun. Tak bude vypadat krajský rozpočet na příští rok. Jeho schvalování v pondělí trvalo pouze několik minut a nikdo ze zastupitelů k němu neměl výhrady. Rozdíl mezi příjmy a výdaji chce kraj pokrýt z vlastních peněz i úvěru na takzvané předfinancování Evropou dotovaných projektů.



„Investice na letošní rok jsou zhruba v částce 900 milionů korun. Je to o 100 milionů více, než v roce 2019,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Dlouho očekávanou událostí bude oprava Císařských lázní v Karlových Varech. Rekonstrukce této národní kulturní památky bude stát zhruba 830 milionů korun a potrvá 42 měsíců. „Paní ministryně financí při zahájení revitalizace jasně potvrdila, že stát dá 45,5 procenta, což by mělo činit zhruba 400 milionů korun, Karlovarský kraj pošle 350 milionů korun a město Karlovy Vary 100 milionů korun,“ uvedla hejtmanka.

Pro příští rok počítá kraj s tím, že využije hlavně schválenou dotaci z ministerstva kultury, což je 250 milionů korun, kraj zase pošle 50 milionů ze svého.

Miliony korun plánuje v příštím roce poslat také do nemocnic v Chebu a v Sokolově. „Potřebujeme dotáhnout do konce rekonstrukci operačních sálů v Sokolově, která je rozjetá. Pak se před námi samozřejmě rýsuje dokončení stavby chebské nemocnice. To jsou asi takové největší dvě investiční akce, které máme v rozpočtu na příští rok. Byl bych rád, aby se nám chebskou nemocnici podařilo dotáhnout podle původního projektu,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

To podle něj znamená ještě přestavbu budovy B, na kterou navazuje novostavba tak, aby šlo kompletně o novou nemocnici. Zároveň by byl rád, pokud by se podařilo zahájit projekt takzvaného generelu karlovarské nemocnice, tedy v první fázi dostavbu pavilonu G v hlavní části.

Desítky milionů spolknou příští rok také lávky a páteřní cyklostezka Ohře. Pokračovat bude novým úsekem mezi Všeborovicemi a Šemnicí za více než dvacet milionů. „Předpokládáme, že pokud počasí dovolí, stavba může kdykoli začít. Zároveň pokračujeme v jednání s obcí Šemnice a s obcí Dalovice ohledně úseků, které na tuto naši trasu navazují,“ informoval krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Podle něj platí, že by se měla páteřní cyklostezka napojit na sousední Ústecký kraj nejdéle v roce 2030. Vylepšení se navíc dočká i úsek ve Svatošských skalách mezi Karlovými Vary a Loktem, kde vznikne nová lávka za 23,2 milionu korun. Hotová bude v říjnu.

Investovat ale nehodlá jen kraj, nýbrž i jeho příspěvkové organizace. Podle hejtmanky půjde zhruba o dalších 204 milionů korun. Rozpočet označila za provozně přebytkový, a to zhruba o 59 milionů korun. Protože kraj ale v příštím roce počítá s evropsky dotovanými projekty, na které musí mít připravené peníze, ve výsledku je ve schodku. „Hospodaření Karlovarského kraje skončilo vždy přebytkem a letos to bude také tak,“ doplnila.

Kraj musí ještě platit některé splátky dřívějších úvěrů. Například ten, který si bral na stavbu pavilonu akutní medicíny v Karlových Varech. Má jej do roku 2022 a jde o 25,5 milionu. Další je takzvaná plošná korekce za chyby v projektech dotovanými Regionálním operačním programem Severozápad. V tomto případě se jedná o 41 milionů, které musí kraj zaplatit do konce příštího roku.