Poznávat díky hraní nová místa? To je vysněná práce, říká jazzová zpěvačka

Kdy jste se začala věnovat zpěvu?

Už v dětství. Pocházím z muzikantské rodiny, takže se u nás doma hodně zpívalo i hrálo na různé nástroje. Taťka měl amatérskou kapelu, ve které zpíval a hrál na kytaru, a mamka zase uměla trochu na klavír. Již na základní škole jsem začala navštěvovat hodiny sólového zpěvu a klavíru.

A kdy se objevily první krůčky k budoucí profesionalizaci?

V šesté třídě jsem se na ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Rybářích setkala se saxofonistou Milanem Krajícem. Se školním bigbandem, který mimochodem na „Šmeralce“ vede dodnes, nacvičovali vánoční koledy v jazzových aranžích Milana Svobody. Byla jsem náhodně vybrána zpívat sólo v Jak jsi krásné neviňátko. Bylo mi 12 let a o nějakém jazzovém frázování jsem neměla ani ponětí. Milan Krajíc mi zazpíval, jak by si to sólo představoval, a mně se tahle rytmická úprava moc líbila, takže nebyl problém to zopakovat. Během pár měsíců mě přizval do své kapely Nová Krev. Od té doby s ním spolupracuji v nejrůznějších projektech.

Můžete nám ty aktuálně fungující představit?

Většinu těch kapel tvoří naše rodinné jádro - Milan Krajíc se saxofonem, Milan Krajíc jr. na bicí nástroje a já. Náš nejnovější projekt se jmenuje Jazz Fancies. Je to osmičlenná kapela složená z muzikantů z různých částí ČR. Repertoár tvoří jak vlastní kompozice, tak převzaté skladby bez žánrového omezení. Hrajeme jazz, swing, soul i hip-hop.

Karlovaráci vás pravděpodobně mohou znát z kapely M. K. Collective...

V tomto seskupení hráváme spíše komerčnější repertoár. Slyšet nás můžete třeba v klubu Kakadu při Národním domě, kde pravidelně hráváme. S Petra Brabencová Quartet zase zpívám převážně v pražských jazzových klubech a věnuji se především interpretaci slavných jazzových standardů.

A která z těch kapel je vaší srdeční záležitostí?

Vybrat ze všech projektů srdeční záležitost je takřka nemožné. Každý je jiný a všechny dělám s obrovskou láskou.

Jazzová zpěvačka v Karlových Varech - má tu například oproti Praze dostatek příležitostí?

Je pravda, že je tu příležitostí méně, ale není problém kdykoli do Prahy nebo jinam dojet autem. Náš kapelník to dělá již více než 30 let. Ne vždy se to finančně vyplatí a je to časově náročné, ale to jen potvrzuje lásku, se kterou muziku děláme.

Přesto se v Karlových Varech pracovně nezastavíte...

Podílím se i na organizaci jazzového festivalu JazzFest, který se letos koná již po 36. Tato činnost mě velmi naplňuje a inspiruje, jelikož se díky této akci mohu každoročně osobně setkávat s nejlepšími muzikanty světové hudební scény.

Věnujete se i výuce zpěvu?

Ano, sólový zpěv vyučuji v ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici v Karlových Varech již osmým rokem. Neskutečně si této práce vážím, jelikož se díky ní neustále učím i já. Mám žáky v rozmezí od 8 do 20 let a je skvělé, že je každý jiný. Nutí mě to přemýšlet, jak věci vykládat různými způsoby tak, aby každý žák věděl, co po něm chci. Zároveň všechny doprovázím na piano, takže si u toho ještě pocvičím.

Na jaká nejzajímavější místa jste se díky koncertování dostala?

Byli jsme v Texasu, ve Švédsku, opakovaně jsme byli pozváni na jazzový festival do Turecka nebo na Kypr. Doufám, že takových příležitostí bude ještě hodně, protože ráda cestuji. Poznávat díky hraní nová místa? To je prostě vysněná práce.

Netrávíte ale příliš času na cestách?

Trávíme na nich poměrně hodně času, ale díky cestám je kapela neustále pohromadě a můžeme vyřešit spoustu organizačních záležitostí. Postupem času jsme zjistili, že na delší cesty je lepší využít dodávky a extra řidiče, abychom mohli šetřit naší energii a soustředit se hlavně na hraní.

Je nějaký koncert, na který nejvíce vzpomínáte?

Nejvíce asi na ten, který proběhl v rámci loňského jazzového festivalu v Karlových Varech, kde mě společně oslovili šéfdirigent KSO Jan Kučera a ředitel KSO Petr Polívka s nabídkou zazpívat si Gershwinovy a Ježkovy písničky, které pro jazzovou kapelu a symfonický orchestr úžasně zaranžoval šéfdirigent Jan Kučera. To byla velká výzva, zpívat před vyprodaným koncertním sálem v Národním domě bez své kapely, za doprovodu takového ohromného tělesa. Zrovna před několika dny jsme dávali dohromady záznam z tohoto koncertu a v nejbližších dnech bude ke zhlédnutí na YouTube.

A další vystoupení z minulých let, které stojí za vzpomínání?

V roce 2016 jsem zpívala na vánočním koncertu Bigbandu Českého rozhlasu Gustava Broma u příležitosti pětadvacátého výročí založení Visegradské skupiny. Zazpívat si s tímto slavným bigbandem vedle zpěváků jako Gábor Winand z Maďarska, Ida Zalewska z Polska a Peter Lipa ze Slovenska bylo pro mě velkou ctí. Do třetice zmíním koncert, který se uskutečnil 4. května 2017 na plzeňském náměstí v rámci Slavností svobody Plzeň, kde jsme s kapelou Jazz Fancies vystoupili před hlavním programem slavného amerického bigbandu Count Basie Orchestra.

Nedávno jste křtila svou vlastní první desku...

Ano, křest mé první desky s názvem Diverse Inspiration proběhl 24. října v Lázních III. v rámci hlavních koncertů letošního ročníku JazzFestu v Karlových Varech.

Můžete nám tuto desku trochu představit?

Toto CD jsme natočili s kapelou Jazz Fancies. Vybrali jsme na něj vlastně takový průřez repertoárem, kterým se kapela zabývá - vlastní kompozice i slavné jazzové standardy. Celou desku zaranžoval kapelník Milan Krajíc a já napsala k některým skladbám anglický text. Na CD můžete slyšet i takzvaný hip-hop medley, ve které se představí náš bubeník Milan Krajíc jr. i jako raper. Přizvali jsme si na desku spoustu skvělých muzikantů jako hosty - trumpetistu Rayna Carniaux, pocházejícího z New Yorku, který v současné době vyučuje na prestižní univerzitě v Essenu, nebo například kytaristu Jana Šobra, basistu Petra Dvorského, baskytaristu Jana Jakubce, perkusistu Tomáše Reindla či Bharatu Rajnoška.

Umí si dnešní mladí lidé najít vztah k jazzu?

Ano, je skvělé, že máme v České republice několik skvělých škol, ať už je to Konzervatoř Jaroslava Ježka nebo HAMU v Praze či JAMU v Brně, díky kterým se přirozeně vyvíjí nové generace jazzových muzikantů na velmi vysoké úrovni.

Kdy a kde budete k vidění?

Můžete mě slyšet například s mým jazzovým kvartetem 22. listopadu na JazzBoatu v Praze. Poté odjíždím na 14 dní do New Yorku, kde budu čerpat inspiraci jako posluchač na koncertech po místních klubech, a poté se určitě objevíme s kapelou M. K. Collective v Kakadu nebo s Jazz Fancies v jazz clubu Imperial. Průběžně všechny koncerty postuji na své facebookové a instagramové stránky, takže je každý může sledovat a nic mu neuteče.