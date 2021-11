Záchranka vyvíjí „virtuálního lékaře“, živý by nemusel jezdit tak často

„Na virtuální lékaře si ale přece jenom ještě chvíli počkáme,“ s úsměvem podotýká ředitel záchranky.

V čem přesně spočívá spolupráce mezi vámi a ČVUT?

Pracujeme na rozšíření audio a video konzultací. Zatím funguje tak, že operátorka z našeho střediska může na živo radit lidem na místě zásahu do příjezdu sanitky. Audio a video konzultace tímto směrem fungují od podzimu loňského roku. Rozdělaný je systém, pomocí kterého by mohl lékař s posádkou sanitky v případě nutnosti na dálku v přímém přenosu konzultovat některé složitější úkony. Naším cílem je rovněž přenos dat naměřených u pacienta na dálku k lékaři. Už dnes je možné na dálku posílat záznam EKG, pracujeme ale na odesílání dat z dalších přístrojů v sanitě.

A nějaký konkrétnější cíl?

Aktuálně pracujeme na speciálním fonendoskopu. Chceme do zařízení přidat možnost odposlechu na dálku. Tedy aby lékař v reálném čase slyšel to, co slyší zdravotníci na místě. Už existuje fonendoskop, který dokáže nahrát část záznamu a ten chceme modifikovat. Možné jsou dvě cesty. Oslovili jsme českou firmu specializující se na výrobu zdravotnického zařízení, která by tuto modifikaci sama mohla vyvinout. A nebo ji vyvinou na ČVUT a nabídnou ji ke komerčnímu využití.

To zní skoro jako sci-fi. Víte ještě o někom, kdo by na podobné technologii pracoval?

Pokud vím, tak nikdo. V tomto ohledu jsme pionýři. Jsme ale na samém počátku cesty.

Má takový záznam ještě nějaké využití?

Existuje takzvaný audiogram, tedy vizualizace zvukového záznamu pacientovy plicní či srdeční odezvy. S ním se dá dělat spousta věcí. Sám mám v hlavě jednu myšlenku dalšího využití audiogramů, ale tu bych si zatím s dovolením nechal pro sebe.

Souvisí nový systém s budováním 5G sítí mobilních operátorů?

Velice úzce. Když budeme dál rozvíjet audio – video projekty, bude stoupat objem přenášených dat. Na ta potřebujeme rychlou síť s možností tato data posílat. Vedle obrazu a zvuku to budou například vitální funkce pacienta, puls, saturace kyslíkem… Myšlenka je taková, aby lékař na dálku přímo viděl pacienta, mohl s ním komunikovat a zároveň by měl přímo před očima výsledky z přístrojů.

Je tento projekt reakcí na nedostatek lékařů u záchranky?

Je, ale v žádném případě nejde o jejich náhradu. Stejně jako to není supervize posádek zdravotníků a záchranářů. Svého času jsme kvůli nedostatku lékařů zavedli systém randezvous, tedy že sanitkou vyjíždí posádka zdravotních záchranářů a osobním vozem za nimi míří lékař. Tento systém se osvědčil.

Jak často v současné době vyjíždí k případům lékař?

Asi v sedmnácti procentech výjezdů. Zbytek buď zvládnou záchranáři sami, nebo žádají o konzultaci.

A kdy by mohli mít lékaře takříkajíc online?

Naše vize je zprovoznit audio – video konzultace mezi posádkami vozů a lékaři do konce letošního roku. V příštím roce by systém měl doplnit dálkový přenos dat z lékařských přístrojů. A dálkový fonendoskop nasadíme poté, co bude dokončen jeho vývoj.