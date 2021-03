Sklárna je v lepší kondici než před covidem, říká šéf karlovarského Moseru

Jaké bylo převzít podnik, který se řadí mezi takzvané rodinné stříbro?

Historicky jsem prošel mnoha manažerskými funkcemi. Nemyslím si, že management je v závislosti na tom, jakou máte firmu či obor, ale na tom, jaké máte lidi a jak s nimi pracujete. V tomto ohledu jsem žádný problém neměl. Naopak pro mě byl možná popud vrátit se do výrobní firmy. Mám totiž strojírenské vzdělání ve firmě, která se tímto oborem zabývala. To jsou cesty osudu. Možná shodou okolností si mě Moser našel. Asi to tak mělo být.

Prezident Turkmenistánu má pět svých oblíbených koní a objednal si pět váz, na každou z nich chce rytinu jednoho z nich. Pavel Mencl ředitel karlovarské sklárny Moser