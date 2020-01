Klíčové je udržet v kraji mladé lidi, říká nový karlovarský hejtman

Petr Kubis z hnutí ANO působil doposud ve funkci náměstka pro sociální oblast. Nyní střídá Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která ve funkci skončila kvůli těhotenství. „Kandidovat na hejtmana jsem se rozhodoval dlouho,“ říká Petr Kubis.



Proč?

Protože si po třech letech práce ve vedení kraje dokážu velmi dobře představit, jak velkou odpovědnost hejtman má a s jakým nasazením musí věci řešit. Ostatně jasným důkazem toho je paní hejtmanka, která naštěstí zůstane náměstkyní, tedy v radě kraje, což mi určitě situaci zjednoduší. Také to beru jako pozici na krátkou dobu vymezenou termínem krajských voleb v říjnu 2020.

Co nakonec rozhodlo?

Možná částečně rozhovory s kolegy ve vedení kraje, v hnutí ANO, jejich velká podpora, které si vážím. Stejně důležitá je pro mě pozitivní reakce ze strany koaličních partnerů.

Myslíte, že jste za tři roky v krajské politice posbíral už dost zkušeností?

Byla by drzost říct, že ano. Pořád přicházím na nové a nové věci, sbírám zkušenosti za pochodu. Hodně věcí už jsem se samozřejmě naučil, a to i díky spolupráci s úředníky, protože oblast sociálních věcí, kterou mám na starosti, je velmi komplikovaná, ať se bavíme o financování sociálních služeb, o veřejných zakázkách, čerpání dotací. A pořád přitom musí být pro nás na prvním místě senior, který potřebuje konkrétní službu, člověk se zdravotním postižením či dítě, které přechází do pěstounské péče.

Jsou vaše zkušenosti spíše pozitivní, anebo negativní?

Pozitivní je především to, že můžeme pomáhat lidem, měnit věci k lepšímu. Na druhé straně nezapírám, že když se člověk rozhodne působit ve vedení kraje a odvádět kus práce, přijde o podstatnou část volného času, nemůže se plně věnovat rodině a někdy se to odrazí i na zdraví.

V příštích volbách byste se měl stát lídrem ANO do krajských voleb. Věříte si?

Zatím je předčasné o tom mluvit, kandidátky se budou v příštích týdnech připravovat, musí je schválit regionální sněmy našeho hnutí, pak celostátní sněm, v tuhle chvíli je to ještě otevřené.

Třicet let jste sloužil u policie, poté jste pracoval jako velitel sokolovských strážníků. Má politika a vaše předchozí zaměstnání něco společného?

Víte, obojí je služba lidem, ale rozdíly asi všichni vnímají. Práce u policie je o disciplíně, jasném zadání, hledání spravedlnosti. V politice je nutné vidět všechno v širších souvislostech, přistoupit na kompromis tam, kde to kraji přinese užitek.

Sokolovska se dotkne útlum těžby a Sokolovská uhelná, která je největším regionálním zaměstnavatelem, propustí během dvou let tisíc zaměstnanců. Jak se na to kraj připraví?

Útlum těžby není nové téma, vedení Sokolovské uhelné na něj upozorňuje už dlouho a je v tomto ohledu velmi aktivní. Ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou se na to připravuje i kraj. Uvědomujeme si, že budeme potřebovat nová pracovní místa, pokud možno kvalifikovaná, že lidé, kteří nenajdou uplatnění, budou potřebovat programy Úřadu práce, kontaktní místo, kam by se obrátili pro radu. Čekáme ale taky zásadní systémovou pomoc ze strany státu, kterou by za vytěžené zásoby náš uhelný region měl získat.

Petr Kubis je mu 51 let

je sokolovským rodákem

absolvoval policejní akademii, pracoval u policie, byl velitelem sokolovských strážníků

do sokolovského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2014 na kandidátce hnutí ANO jako nestraník

po krajských volbách v roce 2016 se stal členem krajského zastupitelstva a hejtmančiným náměstkem pro sociální oblast

nyní je členem hnutí ANO a vede jeho oblastní organizaci na Sokolovsku

zastupitelé jej zvolili hejtmanem 11. listopadu s tím, že do funkce nastoupí 1. ledna

sociální oblast si ponechal

Budou lidem bez práce rekvalifikace stačit?

Určitě ne. Jak už jsem řekl, Sokolovská uhelná i kraj podnikají řadu kroků, podařilo se nám dostat do kraje opravdu mimořádného investora. Je to společnost BMW Group, která na Podkrušnohorské výsypce chystá stavbu zkušebního centra pro autonomní vozy. Příchod BMW pro Sokolovsko a celý region znamená příležitost práce s přidanou hodnotou, je to provázané se středním i vysokým školstvím, protože koncern už dnes spolupracuje s našimi technickými školami i univerzitami v okolních krajích, pomůže nám to konečně rozvíjet vědu a výzkum, což tady chybí. Dostali jsme se mezi šest uhelných regionů Evropy, které budou mít k dispozici tým odborníků na pomoc s přípravou transformačních projektů, abychom se s budoucím útlumem těžby a takzvanou transformací vypořádali. Máme také příslib ministra průmyslu a obchodu, že stát bude směřovat do našeho kraje za pomoci CzechInvestu investory, kteří by mohli v našem kraji najít potřebné zázemí pro své aktivity a přinést nové pracovní příležitosti pro naše občany.

Kam by podle vás měl region směřovat, až nastane takzvaná doba pouhelná?

Když to shrnu, od montoven bychom se měli posunout právě k tomu, aby tady byla nabídka práce s přidanou hodnotou, otevřely se nové obory zaměřené přesně na ty profese, po kterých bude poptávka. Věřím, že záměr BMW Group na sebe naváže řadu dalších firem, jež nebudou potřebovat pouze levnou pracovní sílu, a pak se přesunou jinam. A postupem času dojde i na zmiňovaný rozvoj vědy a výzkumu, třeba prostřednictvím plánovaného krajského vědeckotechnického parku.

Jaké jsou další krajské priority?

Další prioritou je rozvoj lázeňství. Je to obrovské bohatství, které kraj má, a to musí mít plnou podporu. Například i v rámci Institutu lázeňství a balneologie, který se zaměří na výzkum v této oblasti a prokázání účinků lázeňské léčby a léčebných metod, jimiž je náš region proslulý na evropské i světové úrovni. Klíčové pro nás je, aby z našeho kraje neodcházeli mladí lidé, kteří jdou studovat jinam a zpátky se nevracejí.

Jak tomu chcete zabránit?

Proto jsme uzavřeli smlouvu se Západočeskou univerzitou v Plzni, která postupně začne otevírat v regionu nové obory, spolupracujeme s ČVUT na rozvoji jejich aktivit v kraji. Úspěšně se daří nábor uchazečů o studium střední policejní školy v Sokolově a nevzdáme ani snahu otevřít střední vojenskou školu. Věříme, že právě tito lidé časem u nás zůstanou, založí tady rodiny, ale potřebují pro to také odpovídající zázemí a to je náš úkol - nabídnout možnosti bydlení, kvalitní školství a zdravotní péči. A určitě je třeba zapracovat na celkovém obrazu kraje – často se o nás mluví v souvislosti s vyloučenými lokalitami, s nízkou úrovní vzdělávání a to musíme změnit.