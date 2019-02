Většina nevěst zkusí za hodinu sedmero šatů, říká majitelka půjčovny

Svůj život si nedokáže představit bez práce a k té patří i zaměstnanci, kteří pro salon doslova žijí. „Bez nich se neobejdu,“ zdůrazňuje Nina Starková.

Kolik jich vlastně máte?

Je jich pět a další dvě jako brigádnice. Z toho tři už tady pracují více než deset let. Prostě v salonu zůstávají, tým je pořád stejný. Vedoucí Veronika pozná na zákaznici už ve vchodu, jaké šaty jí budou slušet. Nechá ji porozhlédnout, pak začnou vybírat. Pozná její vkus. Pokud už u nás byla, tak si ji pamatuje a poradí jí s výběrem. Nevěsty pak umí předem odhadnout, jaký střih nebo barva jim bude slušet. Děvčata dokážou se šaty udělat doslova divy, když potřebuje klientka nějakou úpravu nebo když se napravují nějaké škody.

Plesová sezona je v plném proudu, kdy si přicházejí vybírat nevěsty?

Právě teď. Celá řada z nich se zasnoubila na Vánoce nebo na konci roku. Teď si chodí vybírat šaty, i když se budou vdávat třeba na konci roku. To víte, svatba je důležitá událost a výběru šatů se musí věnovat patřičná pozornost.

To asi není akce na čtvrt hodiny?

Na to musí být čas, každá nevěsta potřebuje hodinu, hodinu a půl, aby mohla v klidu vybírat. Když jednou přišla dodávka nových šatů, požádala jsem děvčata, aby jedny hned vystavily na figurínu. V tom do salonu vešla nevěsta a od dveří si na tento „můj“ model ukázala a jen řekla: „Ty chci.“ Ta si vybrala za deset minut. Jinak se musí počítat minimálně s hodinou času, průměrná nevěsta si za tu dobu vyzkouší asi sedmero šatů.

To jsou zkušenosti za třiadvacet let praxe, jaké ale byly začátky?

V únoru 1996 byl tady ve Varech jediný salon. Tehdy přišel manžel s nápadem založit konkurenci, aby měly ženy možnost volby. Vysvětlil mi, že lepší než jít na mateřskou dovolenou je zřídit svatební salon. Prostě taková antikoncepce. Vyrazili jsme spolu do Prahy, kde jsme nakoupili hromadu svatebních šatů prestižní italské značky. Manžel vlastně salon zainvestoval. A jako bonus k nákupu jsem tehdy dostala i první důležité rady do praxe. Tak jsem začínala a krok po kroku firmu budovala. Nejdříve jsme sídlili na třídě T. G. Masaryka, tam jsem jednou po krádeži přišla o téměř všechny šaty. Už byly zamluvené pro nevěsty, bylo to hrozné. V roce 2009 jsem pak firmu předala své dceři, která 12. 12. 2012 slavnostně otevřela současné prostory v Drahovicích a nastavila vysokou laťku ve všech směrech. Když dcera v létě 2016 prohrála těžký boj se zákeřnou nemocí, salonu jsem se opět ujala. Byla to životní výzva, ale já jsem jí slíbila, že salon pojede dál.

Co všechno se za třiadvacet let změnilo?

Všechno. Například klienti jsou dnes mnohem náročnější. Stále jim nabízíme něco nového. Dnes dokážeme svatbu zařídit od A do Z. Jednou se nám dokonce stalo, že k nám přišla paní ve sportovním a řekla, že máme problém. Chce jít na ples a nemá co na sebe. Oblékly jsme ji od prádla přes šaty až po boty, zajistily šperky i kabelku. Tepláky a boty, ve kterých přišla, si nechala dát do tašky a ze salonu odešla krásně oblečená, šťastná a spokojená. Šokovala manžela, který na ni čekal v autě. Od samotného začátku nabízíme kvalitní a luxusní modely. To bylo výborné rozhodnutí mého muže. Od nás musí každá žena odejít tak, aby na svatbě nebo na plese byla předmětem obdivu. Nechceme za každou cenu šaty půjčit. O tom, jaký měly naše šaty úspěch, se pak můžeme přesvědčit na sociálních sítích. To je zrcadlo dnešní doby.

Už jste se zmínila, že máte šikovná děvčata, která umí šaty upravit nebo spravit. Dochází ke škodám často?

Tak občas se něco stane a záleží na tom, jaká ta škoda je. Její řešení je vždy na domluvě. Nejhorší jsou ale cigarety. S propálenými šaty už nic nenaděláte. Setkala jsem se třeba s tím, že tatínek típnul cigaretu nevěstě o břicho. To tehdy řešila jeho pojišťovna. Stát se může cokoliv. Jednou nám šaty poničil velký pes, který se o nevěstu opřel a packami jí šaty potrhal, chtěl jí asi dát psí políbení. Nemohu zapomenout na hlášku jedné nevěsty, která šaty vracela s tím, že potravina na šatech je již jednou částečně natrávená. Když má někdo flek na šatech, tak zjišťujeme, čím ho čistit. Umíme už odstranit spoustu věcí, nejhorší je ale kadidlo nebo leštěnka na dřevo a pyl z lilií. Problém jsou i skvrny od bublifuku. Bubliny sice krásně vypadají na fotkách, fleky se ale nedají vyčistit. Proto raději prodáváme bublifuky s prověřenou kvalitou. Ty skvrny nedělají.

Prodáváte i bublifuky?

Všechno. Oblékneme klienty od hlavy až k patě, máme oblečení i pro děti od těch nejmenších. Mužům dáme vybrat z široké škály obleků, fraků nebo smokingů. Zajistíme šperky, svatební prsteny, květinovou výzdobu, ozdoby na auta. Doporučujeme prostory na zámku Lužec, který je nyní velmi oblíbený. Umíme zajistit svatební cestu nebo obřad v zahraničí.

Tedy všechno, co ke svatebnímu salonu patří. Je ještě něco, kam byste se chtěla rozpřáhnout?

Samozřejmě, letos chystáme překvapení. Kadeřnický, kosmetický a vizážistický salon, pedikúru, manikúru, prostě všechno na jednom místě. Moje představa je taková, že řada žen nemá čas a potřebuje všechno zařídit najednou. A my jim vyjdeme vstříc. Další výhodou je, že kadeřnice či vizážistka se v salonu podívá, jaký model šatů si klientka vybrala, a podle toho připraví líčení a účes. V neposlední řadě se budu věnovat nově otevřené prodejně Outlet Karolína v Jaltské ulici.

Do března je plesová sezona. Jak to bude potom?

Stejně, společenské akce se konají celý rok, svatby také. Kdysi se v květnu neoddávalo, to už dnes dávno neplatí. A svatby se konají kterýkoliv den v týdnu. A pokud je nějaké magické datum, na to dnes novomanželé hodně dají, tak máme napilno. Třeba 8. 8. 2018 jsme se nezastavily. A letos v září to bude podobné. Nezahálíme ani o filmovém festivalu, oblek si u nás například půjčoval herec a bavič Richard Genzer a oblékáme při této příležitosti hostesky.