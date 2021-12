Pobyt na horách má být radost, ne starost, říká náčelník horské služby

Co byste poradil lidem, kteří se chystají do hor?

Nerad se stavím do role kazatele. Takže spíš takové doporučení: Nepřeceňovat hned od počátku síly. Běžkaři, skialpinisti, zimní turisti by si neměli nakládat hned zkraje dlouhé túry, obezřetní by měli být lidé i na sjezdovkách. Na začátku sezony nejsou ještě vyježdění. Pohyb a pobyt na horách má být radost, ne starost.

Je nějaké aktuální nebezpečí, které na lyžaře číhá?

Stromy jsou poměrně nabalené sněhem. Po aktuální oblevě sníh ztěžkne, takže může hrozit praskání větví či vývraty celých stromů. To se týká lesních úseků, takže hlavně běžkařů. Měli by na toto nebezpečí při vstupu do stopy myslet. Krušnohorská magistrála je upravená od Bublavy až po Boží Dar včetně navazujících úseků. Pár zásahů v bílé stopě jsme už měli. Také jsme už zasahovali u motoristů, kteří vjeli do neupravovaných úseků silnic. Podobných případů rok od roku přibývá. Letos se nám zatím podařilo všechna uvízlá auta vyprostit.

Jak vypadaly přípravy na sezonu u horské služby?

V ostrém zimním provozu jsme od 1. prosince. Do té doby jsme museli stihnout předsezonní údržbu, servis a prohlídky techniky a doškolit po stránce zdravotnické i technické po jednotlivých okrscích profesionální i dobrovolné záchranáře. To už máme za sebou.

Když už se bavíme o záchranářích, v jakém počtu budou bdít nad bezpečností návštěvníků hor?

Na stanicích od Bublavy až po Telnici to bude třináct profesionálních záchranářů. Máme i dva lidi na půl úvazku a čtyři na dohodu o provedení práce. Ti zaskakují v případě nutnosti. Co se dobrovolných členů horské služby týká, je jich přibližně šedesát.

V minulosti jste mívali problémy s naplněním stavu právě dobrovolníků. Přetrvávají ještě?

Teď jsme, řekl bych, na vzestupné vlně. Přicházejí noví lidé, začíná tak generační obměna dobrovolníků. Situace není ani optimální, ale ani kritická. Třeba na Božím Daru máme lidí dost, jiné okrsky by jich potřebovaly více. Ale svou práci zvládáme i s aktuálním počtem lidí. Stálá služba v karlovarské části Krušných hor bude na stanicích Bublava, Plešivec, Boží Dar a Klínovec.

Tématem číslo jedna je covid. Jak se s touto hrozbou vypořádáváte?

Vloni to nebyl vzhledem k uzávěrám problém. Věřím, že to vydrží i v začínající sezoně. Co se proočkovanosti týká, zaměstnanci jsou až na jednoho očkovaní všichni, většina dobrovolníků pak také.

Vzhledem k poloze Krušných hor na hranicích se Saskem spolupracujete s německým Bergwachtem. Jak tuto spolupráci hodnotíte?

Veskrze pozitivně. Je dlouhodobě funkční, s protějšky na druhé straně hranice jsme v kontaktu. Například v Bublavě se nedávno uskutečnilo společné doškolení horských záchranářů z Čech a Saska, předtím proběhlo i na německé straně. Co se praktické spolupráce týká, máme síť předávacích bodů ať už na stanicích, nebo přímo v terénu. Zraněné německým kolegům předáváme v našem vybavení, které se nám vrací zpět. Větší hustota provozu je ve směru z Čech do Německa. Je to dané tím, že turistů z Německa přijíždí podstatně více než Čechů opačným směrem. Němce lákají jak sjezdovky, tak v posledních letech i upravené běžecké stopy.

Čekají Horskou službu Krušné hory v nejbližší době nějaké velké investice?

Ty dílčí jsme udělali ve východní straně Krušných hor, tedy na Klínech a na Bouřňáku. V příštích letech by nás měla čekat výstavba nové stanice na Božím Daru. Ta se má podle plánu z centra města přesunout na Neklid. Má to logiku i z pohledu našich výjezdů, toto místo je strategičtější. Navíc nám odpadnou problémy se zázemím, se kterými si potýkáme na Božím Daru, adekvátní technické zázemí pro bezpečné uložení všech používaných prostředků, dále komfortní a prostornou ošetřovnu pro zraněné považuji za nutnost. Tyto parametry původní božídarská stanice bohužel nesplňuje. Aktuálně jsme ve fázi zadání zpracování projektové dokumentace, jednání s úřady a další. V následujících letech by mělo dojít k dílčím opravám a rekonstrukcím i dalších stanic, do kterých se dlouhá léta neinvestovalo, například Měděnec, Komáří Vížka. Vše bude ale závislé na investičních prostředcích.