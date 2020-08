Co jste zrovna dělal, když jste se dozvěděl o nominaci a nasazení do týmu EUCP?

Byl jsem v lázních. Jako hasiči máme jednou za rok lázně povinné, takže jsem byl zrovna na ozdravném pobytu a četl jsem si, co se děje na místě. Předpokládal jsem, že tam pojede evropský tým, a čekal jsem, jestli budou vyhlášené nominace na účast v tomto týmu, nebo ne.