Úmrtnost byla extrémní v únoru, kraj se vylidňuje, říká statistička

V čem je pro vás sčítání jednou za deset let tak cenné?

Zjistíme data i do těch nejmenších detailů a částí jednotlivých měst a obcí. To mi přijde úžasné, protože jinak se to nedozvíme. Už proto, že pojem trvalé bydliště už dnes vlastně nic neznamená.

Kdo třeba data konkrétně využije?

Zdánlivě nečekaně třeba i hasiči. Protože se budou moci podívat, co je to za dům, kde právě hoří, jaké je tam složení domácností a na co se mají připravit. Také je to jediný způsob, jak se dozvědět data o tom, jak vlastně žijeme. Jestli víc pohromadě nebo single, ale i to, jaký je kde podíl vdovců a vdov. Z toho budou moci čerpat třeba i ti, kteří budou chtít podnikat. Velmi rychle zjistí, jaký druh podnikatelské aktivity má v regionu smysl rozjíždět. Data ze sčítání budeme uvolňovat postupně a budou k dispozici ve veřejné databázi.

Už máte data za covidový rok 2020. Co například jste o našem kraji zjistili?

Celkově se zvýšila úmrtnost, a to o více než 18 procent, extrémní pak byla v únoru letošního roku, kdy jsme na tom byli zdaleka nejhůř z celé republiky. I to je důvod, proč v kraji ubývá obyvatelstva. Tím dalším je stěhování mladých lidí z regionu a s tím související nižší počet narozených dětí.

Lidem se tu nelíbí?

To nevím, ale faktem je, že víc lidí z kraje odchází, nežli se sem stěhuje. Zároveň tu mladí nezakládají rodiny, protože není v kraji mnoho zajímavých pracovních příležitostí. Svou roli v tom má dozajista i nedostavěná dálnice D6. Ochota lidí dojíždět za prací se sice zvyšuje, musí k tomu ale mít podmínky. Populace kraje tak zároveň rychleji stárne. Demograficky ale stárne česká společnost celorepublikově. Za posledních deset let vzrostl počet seniorů 65 plus téměř o pět set tisíc na více než dva miliony.

Mají mladí v kraji kde bydlet?

Když to vztáhneme k počtu obyvatel, staví se u nás bohužel méně než kde jinde. Otázkou ale taky je, zdali je po bytech v kraji vůbec poptávka. Spousta z nich totiž zůstává stále prázdných, což zase souvisí s dalším důležitým ukazatelem, který život v kraji ovlivňuje – s průměrnou hrubou mzdou. Ta je dlouhodobě nejnižší z celé republiky.

Když už tu mladí zůstávají, kde to mají nejraději?

Trendem posledních let je stěhování se za levnějším bydlením, oblíbenou lokalitou je příhraniční Ašsko a jeho okolí. Mladé rodiny s dětmi lákají i německé školy a školky, v tom vidí obrovský bonus pro své potomky do budoucna. Rodiče sami pak často do Německa za prací i dojíždějí.

Stoupá po covidovém roce nezaměstnanost?

Společně s Ústeckým krajem jsme na tom opět nejhůř z celé republiky. Podíl nezaměstnaných dosáhl v obou krajích na konci dubna hodnoty přibližně šesti procent. Celkem úřady práce v našem kraji evidovaly téměř 12 tisíc nezaměstnaných. Je pravděpodobné, že mnozí z těch, kteří dnes ještě práci díky covidovým programům mají, se po jejich skončení na úřadech práce ocitnou také, může se tedy stát, že bude ještě hůř.

Karlovarský kraj a čísla roku 2020 Dokončeno bylo celkem 550 bytů , což oproti stejnému období roku 2019 představuje pokles o 19,5 %. Přes 70 % z nich je v nových rodinných domech .

, což oproti stejnému období roku 2019 představuje pokles o 19,5 %. Přes 70 % z nich je v nových . Na silnicích došlo k 2 228 dopravním nehodám , meziročně tak jejich počet klesl o 15 %.

, meziročně tak jejich počet klesl o 15 %. Spácháno bylo 4 422 trestných činů , o 22,9 % méně než v roce 2019.

, o 22,9 % méně než v roce 2019. Na konci roku 2020 žilo v kraji 293 311 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je kraj nejmenší v republice .

293 311 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je kraj . Meziročně se snížil i počet nově narozených , a to o 5,1 %, celkem se narodilo na území kraje 2 682 dětí.

, a to o 5,1 %, celkem se narodilo na území kraje 2 682 dětí. V roce 2020 zemřelo 4 026 obyvatel kraje, tedy o 18,2 % více než o rok dříve.

4 026 obyvatel kraje, tedy o 18,2 % více než o rok dříve. Průměrný věk obyvatel kraje se zvyšuje, momentálně se pohybuje kolem 43 let.

obyvatel kraje se zvyšuje, momentálně se pohybuje kolem 43 let. Průměrná hrubá mzda v kraji je nejnižší v republice a činí 31 180 Kč. Nejvíc obyvatel (29,5 %) má čistý měsíční příjem 15 až 20 tisíc Kč.

Živnostníků ale během uplynulého roku přibylo, nebo ne?

Nepotvrdil se náš předpoklad, že by se jejich počet v roce 2020 snižoval, naopak jsme čtvrtletí od čtvrtletí zaznamenávali jejich mírný nárůst. Vysvětlujeme si to tím, že lidé, kteří přišli o práci, se s úřadem práce nesmířili, šli a založili si živnost. Řekli si, že se o sebe postarají. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Zároveň jsme kraj, který žije z lázeňství a cestovního ruchu, takže v souvislosti s covidem jsme také jedním z nejpostiženějších regionů. Léto by to snad mohlo změnit.

Co očekáváte, že bude jinak?

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v kraji poklesla v roce 2020 oproti roku 2019 o celých 43 procent s tím, že k nám vždycky jezdilo mnohem víc cizinců, těch loni ubylo dokonce o 65 procent. Zajímavá jsou ale zároveň data za jednotlivá čtvrtletí. Například ve druhém a čtvrtém čtvrtletí nedosáhl počet hostů z ciziny ani 10 procent loňského roku. Ve třetím čtvrtletí minulého roku, tedy v období letních prázdnin, kdy lidé mohli opět cestovat, jsme byli téměř na stejné úrovni jako v roce 2019, avšak hostů z České republiky přijelo o téměř 55 procent víc. A to je pozitivní, že jednu z mála deviz Karlovarského kraje Češi konečně objevili – že je tu krásně.