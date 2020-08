Druhá vlna by už pro nás byla likvidační, říká šéf incomingové agentury

Na jaké trhy se specializujete?

Prakticky je nám to jedno. Ale nejvíce klientů, kteří přes nás jezdí, je z Filipín, a teď jsme začali řešit i Ameriku.

Proč se nezaměřujete na země blíž k České republice?

Například Němec nebo člověk z jiných bližších států přijede sám. My děláme takzvané eurotripy, kdy je klient prakticky každý den v jiné destinaci. Objíždíme celou Evropu. A Evropan je schopný si takové destinace objet sám. To, že by naše služby využívali Evropané, se nám stává velice zřídkakdy.

Luboš Špak Je mu 35 let.

V cestovním ruchu podniká od roku 2010, kdy pro lázeňské organizace ve Františkových Lázních a v Jáchymově řídil internetové prodeje.

Incomingovou cestovní agenturu provozuje od roku 2015.

V roce 2017 přidal do portfolia i prodej zájezdů na výletních lodích.

Takže jste schopní dovézt klienta na jakékoliv místo v Evropě?

Přesně tak. Vzhledem k naší filipínské klientele, která je hodně nábožensky založena, často jezdíme Polsko či Itálii. Měli jsme i požadavek na cestu z Polska na Slovensko, do Rumunska přes Chorvatsko do Itálie a pak lodí do Řecka. Ale nabízíme například i cesty do Skandinávie. Tedy vlastně celou Evropu.

A Česko?

Česko nevyjímaje. Většinou se u nás buď začíná, nebo končí. Projíždíme přitom hlavní české destinace, což je Praha, Český Krumlov, Kutná Hora a samozřejmě Karlovy Vary.

Co cestovatele z exotičtějších zemí na Evropě, potažmo na České republice nejvíce láká?

U nás vede historie. Ta je velice lákavá zejména pro americkou klientelu. Filipínce naopak láká křesťanství. Takže rádi jezdí do Říma, do Čenstochové či do Wadowic, kde se narodil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II.

Kolik cestovatelů jste za těch pět let, co vaše agentura existuje, přivezli do Evropy?

Specializujeme se hlavně na menší skupiny turistů. Dá se říct, že jsou to VIP tours. Takže řádově stovky lidí.

Jakým způsobem se na vašem podnikání podepsala koronavirová pandemie?

Brutálně. Cizinci sem dlouho nesměli a někteří stále ještě nesmí, takže propad v našem podnikání byl stoprocentní. Dokážeme zprostředkovat i pobyt zájemců na výletních lodích v různých destinacích, jako je Středozemní moře, Karibik či Skandinávie. Lodě jsou ale momentálně všechny v přístavech a nesmí plout. Takže znovu stoprocentní propad. Takže cizinci nula, lodě nula. Prakticky nyní nemáme možnost podnikat.



Jediné, co dělat můžeme, jsou akce pro filipínskou komunitu v České republice. To jsou jednodenní akce, ale ne pro zisk, ale spíš proto, že jsme součástí filipínské komunity (manželka Luboše Špaka je původem z Filipín, pozn. autora). Podle posledního sčítání žije v České republice přibližně tisícovka Filipínců. Jsou to ale lidé, kteří jsou u nás hlavně proto, aby vydělali peníze, které posílají domů. Takže nemají tolik prostředků, aby co měsíc cestovali. Aktuálně pro ně chystáme výlet do Maďarska.

Očekáváte i při této akci nějaké problémy?

Teď, když čísla nemocných začala znovu narůstat, to jednoduché určitě nebude. I maďarský prezident řekl, že nebudou z určitých států přijímat turisty. Řešili jsme to přes maďarská ministerstva. Tam nás ujistili, že tato restrikce se netýká cizinců, kteří žijí v České republice, potažmo v Schengenském prostoru s vízem delším než 90 dní. Ale nevíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Bedlivě proto sledujeme situaci.

Co myslíte, že bude tím zlomem, kdy se i vaše podnikání vrátí do normálu?

To je hodně dobrá otázka, ale nevím, jestli na ni dokážu najít odpověď. Doufám, že až se najde nějaká vakcína či léčba, přestanou se lidé bát. A tím nemyslím turisty, ti by cestovat chtěli. Takže jde spíš o autority toho kterého státu. Pak už by to teoreticky pro nás mohlo být lepší. Ale kdy to bude, netuším.

Zmínil jste výletní lodě. Třeba taková dovolená v Karibiku je poměrně luxusní záležitost. Je o takové pobyty mezi Čechy zájem?

Skupina lidí, kteří na podobné dovolené jezdí, existuje. V povědomí lidí existuje zažitá představa, že dovolená na luxusní lodi, a to luxusní bych podtrhl, znamená vzít si hypotéku nebo prodat auto. Není to tak. V dnešní době se cena podobného zájezdu dá srovnat s obdobným pobytem v luxusním hotelu.

Donutila vás aktuální situace pozměnit váš byznys plán?

Nějak reagovat jsme museli. Běh společnosti jsme dokázali zafinancovat z našich úspor, ale to není udržitelné donekonečna. Doufal jsem, že na podzim už bude situace lepší, ale zatím to tak nevypadá, mluví se o druhé vlně pandemie. Ta už by pro nás byla likvidační. Reagovali jsme proto tak, že zakládáme společnost zabývající se mezinárodní přepravou zboží. Tu bychom chtěli rozjet už v srpnu. Je úplně jedno, odkud kam. Mou vizí je neorientovat se pouze na jeden trh. V online době, kdy se dá všechno zorganizovat z jednoho místa, je mi úplně jedno, odkud kam si kdo co pošle. Takže by se dalo říct, že tuto službu nabídneme celosvětově.