Věřím, že lázním konečně bude lépe, říká ředitel hotelu

Vy už jste se tou cestou vydali. Kam konkrétně směřujete své aktivity, jaké země jste oslovili?

Vedle tradičního Německa jsme připravili i nové pobídky směrem k Anglii a severským zemím. Myslím, že Mariánské Lázně mají trumfy v ruce i pro tuto vzdálenější klientelu. Snažíme se naše lázně, které patří na seznam UNESCO, v těch zemích představit, ukázat, že tady jsou krásná místa a že máme nakročeno k tomu stát se klimatickými lázněmi. Zdůrazňujeme, jak se tu krásně dýchá, což je konkrétně pro lidi po covidu obrovský benefit.

Co česká klientela? Cílíte tímto směrem i letos?

Když před nedávnem vypadla naše cílová skupina hostů z Německa, přeorientovali jsme se na Čechy. A musím říct, že se nám to vyplatilo. Česká klientela byla velice příjemná a musím přiznat, že i daleko lépe hodnotila naše služby. I v letošním roce směřujeme naše speciální nabídky k tuzemské klientele. Oslovili jsme spoustu firem, chceme, aby k nám společnosti posílaly své zaměstnance na lázeňské rekondiční pobyty.

Jaká je vlastně současná situace v Mariánských Lázních?

Když jsem se nedávno procházel po Mariánských Lázních, byla značná část lázeňských domů uzavřená nebo měla hodně omezený provoz. Uvidíme, co přinese rozvolnění. My jsme ale fungovali, a to v nezměněném režimu. Přišlo nám nefér volat lidem, kteří u nás mají udělanou rezervaci, a říkat jim: Omlouváme se, nejde to. Takže i když ta situace není úplně ideální, jsme stále v plném provozu, bez jakéhokoli omezení.

Jaká je obsazenost hotelu?

Pohybujeme se mezi 30 a 40 procenty, což není žádný zázrak. Ale pro hosty to má i výhody. Je tu klidněji, vše je takové volnější… Lidé si mohou lépe vychutnat naše krásné wellness, nejrůznější procedury, bazén, rehabilitace. K tomu se v nejbližším okolí nabízí lyžování, procházky, park Boheminium a mnoho dalšího. V tomto období si nedokážu představit nic lepšího, než nechat se hýčkat v lázních.

Nemuseli jste v souvislosti s nižším počtem hostů propouštět?

Musím vyzdvihnout, že díky našemu majiteli můžeme dělat vše pro to, abychom si všechny naše zaměstnance udrželi. V tuto chvíli nám trochu nahrává i to, že ti, kteří by byli navíc, si vybírají loňskou dovolenou, kterou nestihli minulý rok spotřebovat. A my o ně tím pádem nepřijdeme.

Miroslav Kubec Narodil se v roce 1960.

Vystudoval Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze.

V osmdesátých letech začínal v pražském hotelu InterContinental. Po roce 1989 dělal šéfkuchaře v pražském hotelu Palace a od roku 1993 v pražském hotelu InterContinental.

Krátce mezi lety 2019-2020 dělat ředitele stravovacích úseků v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Nyní je generálním ředitelem resortu Reitenberger Spa Medical v Mariánských Lázních.

Od roku 2005 je prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

V minulosti vařil i pro prezidenty George W. Bushe, Baracka Obamu či Václava Havla a Rolling Stones.

Myslíte si, že to rozvolnění, které přišlo koncem minulého týdne, přivede do lázní víc klientů?

Zrovna jsem měl několik hovorů, které ve mně vzbudily naději, že doba, kdy lázním bude líp, se už konečně blíží. Předpokládám, že lidé využijí toho, že ta omezení v České republice padla, a že si začnou lázeňskou péči znovu naplno užívat. Jak to bude se zahraničím a kdy k nám konečně začnou jezdit hosté z ciziny, to je ještě ve hvězdách. Nicméně pro nás jako zdravotnické zařízení poskytující lázeňskou péči samozřejmě budou některá omezení platit dál.

Například?

Zatím platí nařízení, že hosté, kteří k nám přijíždějí, musejí prokázat bezinfekčnost. A tu buď očkováním, nebo dokladem o prodělaném covidu. To vše kontrolujeme. Hosté nám často ta potvrzení sami posílají dopředu. V opačném případě jsme oprávněni jim udělat při příjezdu antigenní test. Po sedmi dnech by se pak měli otestovat znovu. Pro lázeňská a zdravotnická zařízení je to v tuto chvíli povinnost, uvidíme, jak dlouho bude platit.

Budete rovněž dál testovat zaměstnance?

Ano, budeme je testovat a oni se s tím plně ztotožňují. Všichni chceme mít jistotu, že u nás nákaza nikoho neohrozí, že jsme bezpečný hotel. Dosud se zaměstnanci testovali v přísnějším režimu dvakrát týdně, ačkoli to nebyla naše povinnost. Nyní najedeme na týdenní interval testování.

Setkáváte se s tím, že by lidé rušili pobyty kvůli omikronu?

To se u nás zaplaťpánbůh neděje. Samozřejmě, že občas někdo zavolá s tím, že má pozitivní test a chce pobyt přesunout na jiný termín. Ale že by lidé preventivně pobyty rušili, protože mají strach z nákazy, tak s tím jsme se zatím u nás nesetkali.

Jak vidíte dopad pandemie na regionální lázeňství?

Bohužel, ta situace není taková, jakou bychom si přáli. V tuto chvíli nevíme ani to, kdy skončí, proto je předčasné ten dopad nějak dopředu hodnotit. Nicméně věřím, že budeme moci fungovat alespoň takto. S klienty komunikujeme, snažíme se každému vyhovět, splnit jejich přání. Je ale jasné, že lázně se mění a ani letos se tomu zřejmě nevyhneme.

Jak to bylo vloni?

Uplynulý rok bych zhodnotil jako relativně dobrý, i když jeho konec byl opět trochu slabší. Rovněž leden a únor je méně vytížený, ale jsme rádi, že tu nějaké hosty máme. Snažíme se vymýšlet nejrůznější pobídky, aby se rozhodli jet právě do Mariánek. Město má rozhodně co nabídnout. Vedle výjimečného ovzduší a samotného města je tu přes třicet kilometrů běžkařských tratí, nádherná sjezdovka, park miniatur. Chceme lidem říct, že ideální čas na pobyt v Mariánských Lázních je právě teď.

Pokud vím, měli jste loni v plánu pustit se do rekonstrukcí. Stáli jste před zásadní proměnou hotelové restaurace, které jste chtěli vtisknout zbrusu novou podobu. Podařilo se?

Vzhledem k tomu, že jsme byli od začátku roku uzavřeni a od 17. května byl zase lázeňský dům plný hostů, tak jsme plány odsunuli a čekali na vhodnější dobu. Ta nastala právě teď, kdy větší úpravy umožňuje nižší počet klientů. Od začátku února jsme začali s rekonstrukcí části restaurace. Práce by měly vyvrcholit kolem 21. února, kdy by měla být první část restaurace kompletní. Jestli budeme hned pokračovat, to záleží na obsazenosti hotelu a na tom, zda majitel uvolní další peníze. Já ale předpokládám, že když už se k tomu rozhodl, tak práce nezastaví, ale bude chtít, aby novotou zářil celý prostor hotelové restaurace.

Chystáte i nějaké další novinky?

Samozřejmě. Stále vyhledáváme nové procedury, které bychom mohli našim hostům nabídnout, poohlížíme se po nejnovějších trendech v lázeňství. Teď například jednáme o zavedení oblíbených thajských masáží. Chceme ale, aby se naši hosté dostali do rukou skutečných Thajek, které do tajemství péče o tělo pronikají mnoho let. Máme i spoustu dalších plánů. Uvidíme, jak se je podaří uvést do života.