Promítání mimo Vary začíná lidi bavit, říká ředitel filmového festivalu

Ve spolupráci s krajem je to například promítání festivalového filmu i mimo Karlovy Vary.

„V letošním roce budeme po regionu uvádět dokument z festivalu v Cannes o Diegu Maradonovi, jehož autor je tvůrce, který udělal fantastické slavné dokumenty jako Senna a Amy,“ říká Kryštof Mucha.

Snímek promítnou 2. července kina v Chebu, Sokolově, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních a v Kyselce. Co je smyslem této projekce?

Tentokrát je to, myslím, třetí ročník, kdy chceme po dohodě s paní hejtmankou přinést trochu atmosféry festivalu a festivalový film do kraje, protože jsou lidé, kteří se nemají šanci, byť do blízkých Karlových Varů, dostat anebo získat lístek speciálně na film, jako je dokument o Maradonovi. Proto ho dáváme do dalších měst.

Osvědčilo se to?

Myslím, že se to osvědčilo. Podle zpráv, které máme, to lidi začíná bavit. Už se ptají poměrně dopředu, který film budeme dávat, takže si myslím, že je to bezvadné.

Proč právě tento snímek?

Vždycky to konzultujeme s lidmi z Karlovarského kraje a tento dokument je skutečně mimořádný. Jedná se o filmy, které mají českého distributora, následně pak jdou do kin. Diváci nevidí tedy jen solitérní filmy, můžou je dál doporučovat, jde ale samozřejmě o exkluzivní předpremiéru.

Už několik let děláte projekce oceněných filmů. Komu jsou určeny?

Tuto ideu jsme viděli na jiných festivalech. Když v sobotu večer festival skončí, v neděli se pustí oceněné filmy. Udělá se výběr toho nejzajímavějšího. Ta idea je vlastně taková, že lidé, kteří přijedou na druhý víkend, nemají šanci filmy vidět nebo slyší o snímcích, které byly zajímavé, a v neděli se na ně mohou jít bez problémů podívat. Zároveň je to určené lidem, kteří v Karlových Varech žijí nebo pracují, a je jednodušší se na ně dostat. Hrajeme ve Velkém sále.

Součástí přehlídky je tradičně i další doprovodný program. Je ten letošní jiný oproti předchozím ročníkům?

Řekl bych, že je koncentrovanější. Druhým rokem děláme klub Kaiser 54 v Císařských lázních. Loni se ukázalo, že je důležité, abychom měli klub, který má soustředěnou dramaturgii. Děláme ho ve spolupráci s kluky z BiggBossu, Vladimírem 518. Ten program je velmi pečlivě připravený a myslím, že je to výborně napasované na festival. Samozřejmě doprovodný program je široký. Město má koncert, také Dům České televize má bohatý program i Český rozhlas dělá spoustu věcí. My jsme udělali ještě jednu exkluzivní událost, a to divadelní představení Amerikánka, protože v něm hrají dvě zásadní české herečky současnosti, Tereza Voříšková a Eliška Křenková. Představení režíroval Viktor Tauš a je tak mimořádné, že jsme si říkali, že by stálo za to přivézt ho na festival jako bonus. Hrát ho budeme v pondělí a v úterý v divadle.

Pozorujete nějaké trendy v souvislosti s vývojem zábavy?

Myslím si, že to bude poznat podle dramaturgie klubu. Moje generace objevila festival v devadesátých letech, což jsou bohužel už pokročilí čtyřicátníci. Cítíme, že přijíždějí mladší, i ta úvaha směrem k lidem, jako je youtuber Kovy, který má strašně rád festival. Říkal, že tady bude točit svoje věci. Tito mladí už mají jiné možnosti než my a najednou začali Vary také objevovat. Samozřejmě i program je takový, že některý z večerů je více zaměřený na to, co dnes poslouchá generace pod námi.