K vodě chodím v pyžamových kalhotách a s krumpáčem, říká otužilkyně

„A hlavně nemám ráda, když mi někdo řekne, že to teď dělají všichni. Nedělají! Jinak by totiž byly pláže plné i v zimě. A to nejsou. Takovou větu používají lidé, kteří otužování nikdy nezkusili,“ zdůrazňuje otužilkyně. Pro ni, i pro její kamarádky ze spolku, který si říká Ledové ženy, má otužování i duchovní přesah.

Otužování není jen o tom přijít k vodě, roztlouct led, chvíli se cachtat v ledové vodě a pak se dlouho třást zimou. V čem je tato procedura složitější?

Pokud to člověk cítí a chce se otužování vážně věnovat, a nejen si udělat hezké fotky na Facebook, což se mimochodem stává často, tak se k tomu musí propracovat. Tvrdím, že většina věcí se děje v dětství. To, co máte z té doby uložené v hlavě, jednou vyjde. A to se týká i otužování.

Jak to myslíte?

Pamatuji si, že otužilci byli vždy. I za mého dětství. V televizi dávali vždy na Nový rok plavání ve Vltavě. A já měla tehdy pusu dokořán. Babičce jsem říkala, že bych to taky chtěla jednou dokázat. Babička vždy tvrdila něco ve smyslu, že jsou to stejně blázni, ale mně to utkvělo v paměti. Když se blížil Nový rok, vždy jsem říkala: „A pustíš mi zase ty otužilce?“ A vidíte, k otužování jsem se dopracovala. Sice skoro v šedesáti letech, ale dopracovala. Za svůj život, který plnil i sport, jsem si splnila celou řadu snů. Třeba ten o vystupování v cirkuse, se kterým občas spolupracuji dodnes. Vznikla tam skoro rodina.

Takže to chápu tak, že i otužování bylo jedním z vašich snů?

Ano. Rozhodující bylo to, že ve stresujícím období, kdy jsem dělala školu, jsem byla docela často nemocná. Řekla jsem si, že se s tím musí něco udělat. Takže jsem se, asi jako každý, začala sprchovat studenou vodou. Ale ten proces musel jít dál, tohle nestačilo. Nejdřív jsem chodila do sprchy se stopkami a postupně prodlužovala časy. Vzhledem k tomu, že jsem na to byla sama, jsem nemohla najít odvahu na rybník. Sháněla jsem proto literaturu, volala zkušenějším otužilcům, konzultovala jsem to s nimi.

A jak už to bývá, přišlo to samo. Šla jsem před třemi lety koncem února na procházku. Kolem Bílé vody, kam chodím, byla spousta lidí. A tak jsem si řekla, že by pro mě snad někdo skočil. A nepřipravená jsem došla na molo, svlékla se a ponořila. A přišla obrovská euforie. Zjistila jsem, že tělu se nic nestalo. V té euforii jsem do vody tehdy vlezla ještě dvakrát. A pak to šlo ráz na ráz. Dnes už v autě vozím i krumpáč na roztloukání ledu. K vodě chodím v pyžamových kalhotách, v županu a s krumpáčem v ruce. Vypadám zajímavě. (smích)

Proč zrovna v takovém úboru?

Když z vody člověk vyleze, má tak zmrzlé ruce, že není schopný zapnout knoflíky, nebo se upnout do nějakých pevných věcí. Má ruce, které nemají prsty. To se ale dá postupně vychytat.

Kdybyste měla poradit někomu, kdo si třeba i pod vlivem fotografií na sociálních sítích řekne, že začne také s otužováním. Asi to nebude o tom rovnou skočit do ledové vody, že?

Základní je, že by měl začít proto, že chce. Nedělá to proto, že to dělá kamarád a má tak hodně lajků. Měl by mít nastavené v hlavě, že právě tohle je jeho cesta. A začít opatrně. A hlavně si najít informace. Nebát se zavolat do různých otužileckých spolků, oni rádi poradí. Ale zase. To, co vyhovuje jiným, nemusí vyhovovat vám. Já třeba hodně četla Wima Hofa. Každému říkám, že je to bible otužilců. Ale spousta jeho věcí mi nevyhovuje. Takže je nedělám.

Máte nějaký svůj rituál?

Já si u ponorů medituju. Mám čtyři kamarádky, které se mnou střídavě chodí, a všechny jsme naladěné na stejnou notu. Ponory máme spojené s meditací, ale jsou ve své podstatě nezajímavé. Když přijdeme k vodě, tak cítíme adrenalin. Každá se soustředíme sama na sebe. Potichu si vleze do vody a respektuje toho druhého. Ve vodě je každý jen sám se sebou, což my lidé moc neumíme. A když už to dokážeme, vytvoříme si kolem sebe jakousi bublinu, kterou je snadné narušit, což je velice nepříjemné.

A proto je i důležitý respekt ostatních členů skupiny. Tím nechci říct, že otužování ve velkých skupinách není fajn, ale osobně toho nejsem zastáncem. Je důležité se na ponor dobře připravit. Pokud se člověk dobře nepřipraví, může udělat řadu chyb. Když chcete běžet maraton, taky ho nepoběžíte jen tak.

Obracejí se na vás lidé s tím, abyste je připravila?

To ano. Vždy se ptám: „Proč to chcete?“ A čas od času přijde odpověď: „Proto, že máte hodně lajků!“ To mě vždy úplně položí. V takovém případě jim radím, aby si našli někoho jiného.

Dělají lidé, kromě toho, že se chtějí otužovat jen kvůli obdivu okolí, i jiné chyby?

Ano. Například že používají neoprenové rukavice, ponožky a podobně. To je špatně. V prstech na nohou a na rukou máme nejvíce receptorů. Ty nám řeknou, kdy odejít. Tělo vydrží víc než prsty. Pokud je mají chráněné, většinou pobyt ve vodě přepálí.

Vraťme se ale k vám. Jaký vliv na vás mělo to „ostré“ otužování?

Mělo to na mě obrovský vliv! Jsem ve znamení berana, tedy dost energická. Vždy jsem chtěla dělat vše ne na sto, ale nejlépe na dvě stě procent. A rychle. Otužování mě zklidnilo. A najednou zjišťuji, že reaguji úplně jinak, než bych reagovala dřív. Uvědomila jsem si, že všechno nejde stihnout a svět se kvůli tomu nezhroutí.

A co po zdravotní stránce? Také lepší?

Za těch šest let, co se otužování věnuji, jsem měla možná párkrát malou rýmičku.

Vzpomenete si na váš poslední ponor?

To není těžké, bylo to včera. I když nebyla zima, byl to kvůli silnému větru jeden z nejhorších ponorů. Člověk může mít pocit, že když je led a sníh, musí být ponor strašný. Horší je to ale, když je sychravo a fouká silný vítr. To člověk musí překonat sám sebe. Někdy už jenom vysvléct se na břehu je za takových podmínek těžké. Když už to dokážete, do vody pak vlezete. Ani mně, ani mým kamarádkám z Ledových žen se ale ještě nestalo, že bychom koupání vzdaly.

Jak je při otužování důležitá pravidelnost?

Hodně. Chtělo by to otužovat se dvakrát třikrát týdně. Ale určitě mezi ponory by měla být jednodenní pauza. Neplatí, že čím více, tím lépe. Tělo při pěti až šestiminutovém ponoru spálí přes 500 kilokalorií. To je strašně moc. Je to jako kdybyste uběhli deset kilometrů. A to se bez přípravy nedá.

Doporučila byste tedy otužování?

Doporučit to mohu. Ale každý musí znát svůj zdravotní stav, případně se poradit s lékařem. Proto třeba vyjma čtyř mých kolegyň neberu jiné lidi. Neznám je. Mohou mi tvrdit, že se aktivně připravují na ponor, ale to nemusí být pravda.