Přečkal covid i vytopení. Likvidační byl až účet za energie, říká podnikatel

Jak jste se k provozování Diamond hookah lounge vlastně dostal?

Už odmalička jsem měl takovou vizi, že nechci pod nikým pracovat. Vydrželo mi to do dospělosti, a proto jsem po škole začal podnikat. Jsem vystudovaný kuchař. Myšlenka vlastního podniku se mi potvrdila při praxích na střední, kde mě nebavilo dělat věci, které mi nedávaly smysl. Jdu si za svým snem, chci se mít jednou opravdu dobře a pomáhat ostatním. Všechno jsem to odstartoval v osmnácti letech mým shisha barem Diamond v Karlových Varech, který jsem provozoval.

Voda do kanálu nestíhala odtékat, a tak se bar začal plnit přes okna, dveře a záchody.