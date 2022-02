Nechte si poradit, nedejte se odradit, doporučuje začátečníkům podnikatelka

Už jako studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnovala chemii a biologii, si Andrea Pfeifferová jako koníčka přibrala tvorbu marketingu pro jeden pražský e-shop. V roce 2018 pak vytvořila vlastní značku Áňa design a nyní už ji někdejší zábava živí.

Kdy jste začala podnikat?

Dalo by se říct, že má podnikatelská dráha začala v roce 2014, to mi bylo 25 let. Nejprve jsem si grafikou, tvorbou a správou webů přivydělávala při škole a následně při zaměstnání. Na volnou nohu, jak se říká, jsem přešla teprve nedávno. Dnes mě baví a živí webdesign, grafika, public relation. To je také oficiální nabídka Áňa design, která ale prakticky nemá hranice.

Co k tomu vedlo? Jaký byl ten impulz?

Pokud bychom se bavili o mých vedlejších činnostech, pak to není o impulzech, ale o obecné touze poznávat a učit se stále nové věci, rozšiřovat si obzory, pronikat do těch světů, které spoustu lidí děsí, a zdolávat výzvy. Vzhledem k tomu, co jsem studovala, mě fascinuje věda a inspiruje příroda. Stejně tak ale i virtuální svět. Už na škole jsem si při tvorbě marketingu pro jeden pražský e-shop začala pohrávat s grafickými programy, webdesignem, PR a společně s podporujícím okolím si vytvořila vlastní značku, pod jejímž jménem už naplno tvořím. Ráda bych se ale zmínila o impulzu, který mě vedl k tomu opustit pseudojistoty, začít věřit svým schopnostem a vydat se na kompletní sólo dráhu. Jedna věc byly stále přibývající zakázky, které se mi obtížně kombinovaly s mou hlavní a neméně zajímavou činností, ta druhá byla potřeba oprostit se od všech předsudků, rodinných a kulturních vzorců či nedůvěry v sebe sama. To pro mě byl ten nejzásadnější krok.

Základem úspěchu je odlišit se. V čem je vaše firma jiná?

To mi moc hezky vysvětlil Vincent Bodrov, grafik a rovněž sokolovský rodák, jehož tvorbu obdivuji. Já totiž nejsem žádný krutopřísný programátor, vývojář ani inženýr grafik. Ale mám výhodu, že díky svým neexistujícím sociálním bublinám a širokému spektru zájmů dokážu proniknout do mysli a potřeb jakéhokoliv zákazníka. S každým trávím dostatek času na to, abych poznala do detailu, co chce prodávat. A pak mu vytvořím na míru prezentační balíček. Co v dnešní době potřebujete pro propagaci firmy? Logo, web, grafiku pro online i tištěnou reklamu a sociální sítě, oslnivé fotografie a videa. A tohle vše mají mí klienti téměř v jednom člověku, který jim dokáže porozumět a záleží mu na výsledku. Sami pak mají více prostoru a mohou soustředit svou pozornost na vedení firmy jako takové.

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

Skvělé, hektické, naplňující, chaotické... zkrátka dokonalé. Spousta lidí si jistě říká, že mě to nadšení brzy přejde, ale já vím, že ne. Neříkám, že podnikání je nebo bude jednoduché, ale to, že mohu dělat věci podle sebe, vybírat si smysluplné projekty, řídit sama svůj život, je prostě k nezaplacení. Na takové cestě se nic špatného stát nemůže… Jen si musím trochu vyladit time management a naučit se říkat ne.

Co vám podnikání dalo?

Prostor pro seberealizaci, sebelásku, uvědomění si hodnot. A také jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, se kterými dokážeme společně vytvářet velké a prospěšné věci. A v neposlední řadě i finanční nezávislost.

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?

Za úspěšné považuji projekty, které přispívají k jakémukoli rozvoji. A i když jsou to kroky jen dílčí, mám z nich největší radost. Konkrétním úspěchem je, že mě oslovila KAM KV, tedy Kancelář architektury města Karlovy Vary, ohledně grafiky pro výstavu UNESCO. A rovněž to, že se mi ozývají téměř denně noví potenciální zákazníci z celého kraje i zbytku republiky na základě doporučení. Úspěchem je koneckonců každý spokojený úsměv na tváři klienta.

Co nějaké doporučení pro lidi, kteří zvažují, že začnou podnikat?

Nadechněte se a skočte! A pak se také docela hodí něco umět... Ale vážně, když o tom tak přemýšlím, asi bych začala tím, že bych se pořádně rozhlédla, ovšem pozor, s otevřenýma očima, a zjistila, jestli o produkt, který mám v plánu nabízet, bude zájem. Podle prostředí, složení obyvatelstva, aktuální situace i střednědobých prognóz. Začínajícím podnikatelům bych radila, aby si zachovali svou autentičnost, ale zároveň se nebáli komunikovat s co největším okruhem lidí, aby si rozšířili obzory. Protože ti všichni jsou budoucí zákazníci, partneři, investoři, dodavatelé, odběratelé, zdravá konkurence nebo prostě jen ti, co o firmě, s níž se setkali, budou vyprávět kámošům. Nechte si poradit, ale nenechávejte se odradit. Mějte rádi to, co děláte, věřte svému produktu a budou mu věřit i ostatní. Zároveň nezapomínejte na pokoru a vděk všem, kteří při vás stojí. A když upustím od sluníčkaření, vybavte se i trpělivostí a ostrými lokty, kdyby se někomu zachtělo stát víc proti vám než za vámi nebo sdírat vás z kůže. To je totiž na podnikání to nejkrásnější. Že vy sami si vybíráte, s kým budete spolupracovat.

Jak se díváte na neziskové a sociální projekty či dobrovolnictví? Podporujete je?

Podporuji a poměrně často. Formou téměř bezplatného PR a grafiky. Jsem součástí týmu Živého Sokolovska – organizace, která pořádá na Sokolovsku nespočet závodů, her, sportovních akcí. Prostřednictvím sociálních sítí se snažím na vlastní pěst dostávat naši rodnou hroudu do lepšího povědomí. Zároveň by tyto účty měly sloužit jako informační „kiosek“, kde se spoluobčané dozvědí o veškerých pořádaných akcích, podobně se zde mohou prezentovat místní podniky, sportovní kluby, umělci a ostatní.

Stojíte spolu s přáteli například za projektem charitativního pexesa. Vzniklo na podporu boje proti rakovině, hráči k sobě skládají ženská poprsí…

To bylo vzhledem k obsahu docela kontroverzní, avšak o to úspěšnější. Na jeho křtu jsme vybrali pěknou částku pro nadaci Šance onkoláčkům. Další projekt se týká inovativního vzdělávání, zde máme velmi konkrétní a zároveň nemalé cíle a bude potřeba velká podpora, za kterou bychom byli velmi vděční. Velký prostor zaujímá v mém portfoliu kultura, spolupráce s kapelami a festivaly, organizace eventů. To jsou přesně záležitosti, které mě neživí finančně, ale duševně. V neposlední řadě jsem součástí Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky – i tato oblast by si zasloužila větší pozornost společnosti, zájem schopných jedinců z řad civilistů. Podporuji zkrátka vše, co mi dává smysl. A můj podnikatelský příběh? Ten je teprve v plenkách, ale věřím mu. Ne s nabubřelostí, ale vděkem, pokorou a uvědoměním.