Rozbité krušnohorské cesty trápí řidiče i sportovce, kraj hledá nápravu

První z nich je spojnice mezi Novými Hamry a Horní Blatnou, která zůstává v zimě bez údržby a její povrch je samá díra. Sympatická tak není ani řidičům, ani k cyklistům.

„Je to letitý problém, kde by obce chtěly zimní údržbu. Bohužel stav té komunikace ji neumožňuje,“ konstatoval krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík. Zároveň podotkl, že lidé mají jiné možnosti, jak tuto silnici v zimě objet.

Oba tamní starostové přitom žádají krajský úřad o její zimní údržbu už řadu let, a to kvůli řidičům, kteří tam každoročně uváznou. Aby na ni mohla vjíždět technika, kraj ji nejdříve musí opravit.

Problematická je asi 1,5kilometrová část. Když řidič na této cestě v zimě zapadne, traktorem ho vysvobodí buďto Novohamerští, nebo Blatenští. Záleží na tom, kteří z nich to k němu mají zrovna blíž.

Drahá oprava

„Rada dostala na výběr předložené tři varianty opravy této silnice. Všechny se pohybují v řádu milionů, anebo desítek milionů korun,“ informoval náměstek.

První a také nejlevnější možnost předpokládá pouze opravu výtluků a děr. Druhá už je investiční, nepředpokládá ale opravy opěrných zdí. Ta by vycházela na desítky milionů. Poslední varianta mluví o 90 až 110 milionech korun a zahrnovala by i veškeré opěrné zdi, zajištění svahů a kompletně novou silnici.

„Svým významem není tou hlavní, kterou potřebujeme opravovat, nicméně je to komunikace a budeme muset vybrat, jakým směrem se vydáme,“ uvedl náměstek. Vše podle něj bude záviset na penězích. Pokud budou, nevylučuje, že by se kraj do akce pustil příští rok.

Lyžařskou stopu ničí neukáznění řidiči

Potíže v zimním období provázejí i nedalekou silnici mezi Jelením a Přebuzí, která se mění v úsek krušnohorské lyžařské magistrály. Jenomže někteří řidiči do stopy vjíždějí.

Proto se kraj pokusil vyjmout cestu ze silniční sítě. „Pak by tam mohla vzniknout oficiální trasa pro běžkaře, nicméně příslušné orgány byly proti a my nepůjdeme proti jejich rozhodnutí,“ řekl Martin Hurajčík. Snaha o vyjmutí silnice ale ještě nekončí.

„Bohužel jsme dostali zamítavé stanovisko, teď jsou další jednání. Musíme dokončit celou studii dopravy v pásmu Krušných hor, kolem hřebenů, a teprve na podkladu těchto koncepčních výsledků uvidíme, zda by nebylo možné rozhodnutí zrevidovat,“ informoval krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Pro změnu účelu silnice by byli i členové společnosti První krušnohorská, která se stará o běžkařské trasy v západním Krušnohoří. Společnost v minulém roce žádala o její zimní uzavírku, ale také narazila na nesouhlas.

„Loni nám problémy vyřešilo množství sněhu, které řidičům zabránilo do stop vjíždět. Jestli ale letos sněhu nebude tolik, aby tam terénní či SUV vozy mohly vjíždět, tak problémy opět určitě budou. Bohužel,“ konstatovala manažerka První krušnohorské Eva Nduwimana.

Lidé nemají kde zaparkovat

Podobné potíže provázejí třeba také odbočku na Blatenský vrch, kde se v zimě navíc hromadí parkující auta. Stalo se dokonce i to, že se řidiči vydali upravenou běžkařskou stopou vedoucí na Bludnou, protože i tamní silnice směrem na Boží Dar se v zimě neudržuje.

Problémy s parkujícími auty už několik let pociťuje právě také Boží Dar, týká se to například těch, která lidé nechávají na cestě z Mysliven na Zlatý Kopec. Blokují tam průjezd například technice, která odklízí sníh. Existuje i úvaha, že by se v budoucnu stala autům nepřístupná silnice z Potůčků na Ryžovnu.