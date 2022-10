Policie zatkla za kšefty s řidičáky pět lidí, řídil je zkušební komisař

Hlavou organizované skupiny byl čtyřiapadesátiletý zkušební komisař. Podle policie během posledních téměř osmi měsíců vzal minimálně v pěti desítkách případů úplatek za to, že zajistí žadatelům o řidičské oprávnění z konkrétních autoškol bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Policie ale nevylučuje, že případů bude ještě více.

„Bylo to v souvislosti se získáním řidičského oprávnění, případně jeho rozšířením nebo znovuzískáním. Trojice obviněných provozovatelů autoškol, včetně dalšího obviněného, který jim s trestnou činnosti napomáhal, měla před konáním závěrečných zkoušek předávat zkušebnímu komisaři finanční hotovost, kterou obdržela od žadatelů,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Policejní razie, do které se zapojila i zásahová jednotka, se odehrála na začátku týdne zejména na Chebsku. Při domovních prohlídkách pak kriminalisté zajistili více než 400 tisíc korun v hotovosti, techniku jako například počítače nebo mobilní telefony a také razítko lékaře, které pachatelé používali k vystavování padělků lékařských zpráv.

„Čtyřiapadesátiletého muže jsme obvinili ze spáchání zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let pak ze spáchání zločinu podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli navíc obviněni i ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu,“ informovala Pešková.

Zkušebního komisaře poslal soudce do vazby, hrozí mu až deset let vězení. Zbylí obvinění, kteří mohou skončit za mřížemi na šest let, budou stíháni na svobodě.