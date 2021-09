Hodně nás to vzalo, říká provozovatel dráhy, na níž vykolejil vláček

Řediteli obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina Petru Hoškovi se v pondělí o situaci příliš mluvit nechtělo. „Raději se mě na to ani neptejte, nálada není dobrá, hodně nás to všechny vzalo,“ potvrdil s tím, že byl v sobotu přímo na místě události. „Všichni si přejeme hlavně to, aby se co nejdříve zotavily děti,“ konstatoval Hošek, který podle svých slov informace o zdravotním stavu zraněných má, zajímá se o ně, avšak je v této věci vázán mlčenlivostí.

Při nehodě se podle informací iDNES.cz zranily dvě čtrnáctileté dívky. Jednu s vážným poraněním nohy převezl vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. „Zdravotní stav dětského pacienta je stabilizovaný,“ informovala v pondělí dopoledne mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.



Druhá dívka, také se zraněnou nohou, skončila v péči lékařů chebské nemocnice, kam ji po nehodě přepravila sanitka záchranářů. „Dítě mělo lehce poraněnou nohu, ošetřili jej na chirurgické ambulanci,“ potvrdil mluvčí krajských záchranářů Radek Hes.

Policie, která vyšetřuje přesnou příčinu a okolnosti nehody, v souvislosti s ní zatím nikoho nevyslechla ani neobvinila. Chystá se ale pozvat k výslechu všechny účastníky.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti,“ uvedl v pondělí krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Nehoda ukončila provoz drážky

Poté, co několik vagonů vláčku vykolejilo, skončil pro letošní rok rovněž provoz drážky a čeká se na výsledky vyšetřování.



„Co bylo příčinou nehody zatím nevíme. Čekáme, co zjistí policejní experti. To může trvat týdny. A jak to bude s drážkou dál? To je zatím ve hvězdách. Ještě jsme se pořádně nesešli, abychom si řekli, co a jak, ale je jasné, že bude třeba s tím něco dělat. Nehoda zpozdila opravy, které měly začít po ukončení provozu v neděli 19. září. Je tak pravděpodobné, že mimořádná událost ovlivní i příští sezonu. Ta měla být jubilejní, desátá,“ nastínil ředitel Hošek.

Připustil, že k nehodám na dráze došlo už v minulosti. Ovšem až do soboty se všechny mimořádné události obešly bez zranění. Jak řekl, v každém případě bude muset provozovatel drážky přistoupit k zásadním opravám trati. Některé části se už podařilo zrekonstruovat, více než polovinu z celkové délky trati však opravy ještě čekají. K nehodě mělo dojít právě na původní části trati a to těsně před tím, než vláček najel na nově opravený úsek.

Vzhledem k situaci provozovatelé zvažují, že by případně příští sezonu zahájili později a aby vyloučili rizika, měl by vláček jezdit pouze v úseku od stanice Soos k výhybně Rampa, kde je trať už z větší části nová.

Podle Petra Hoška jsou opravy úzkorozchodné trati komplikované, protože prochází rezervací. Navíc je její podloží značně nestabilní. „Po každé zimě se proto dělají velké prohlídky trati. Koleje kontrolujeme několikrát i v průběhu roku. Pokud najdeme nějaký úsek s problémem, hned se jej snažíme opravit. Jenže ta část trati, kde nyní k nehodě došlo, vyhodnocena jako riziková nebyla,“ dodal Petr Hošek.

Nehoda se stala v sobotu po poledni. V prvním okamžiku to vypadalo, že na místě bude více zraněných.

„Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu a aktivovali i leteckou záchrannou službu, ale posádka, která na místo dorazila jako první, rozsah nehody upřesnila,“ uvedl Radek Hes.