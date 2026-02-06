Tristní stav zázemí vedl k jejímu okamžitému uzavření. Restaurace Český dvůr na Hlavní třídě lázeňského města zůstane kompletně mimo provoz, dokud provozovatel závady neodstraní.
„Na základě zjištěných hygienických nedostatků jsme uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájíme správní řízení o uložení pokuty,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
|
Plíseň i myší trus. Inspektoři zavřeli občerstvení na hradě Hauenštejn
Doplnil, že restaurace nebyla zajištěná proti vniknutí škůdců, v prostorách inspektoři zjistili nefunkční a špinavé toalety, zkorodované a špinavé regály. Vrstvy špíny a plísně inspektoři objevili na výrobních strojích a předmětech, stěnách, regálech, v chladicích zařízeních i mikrovlnných troubách.
„Celkově se dá říct, že úklid zde byl výrazně zanedbaný. V provozovně jsou poškozené stěny a v prostorách se navíc kouřilo, což dokládá popelník s nedopalky hned vedle servírovacích talířů,“ poznamenal Kopřiva s tím, že inspektoři nebyli spokojeni ani s tím, jak zde byly skladovány potraviny.
Podle jeho slov se uzavření týká celé provozovny. Inspektoři zároveň uložili provozovateli celou řadu opatření, která musí splnit, aby mohl restauraci znovu otevřít. Jak dlouho to bude trvat, záleží na tom, kdy závady odstraní.
„V okamžiku, kdy provozovatel nabude dojmu, že ta opatření splnil, informuje SZPI a inspektoři neprodleně provedou opakovanou kontrolu. Když zjistí, že je vše v pořádku, zákaz uvolní. V opačném případě je restaurace uzavřená dál. V každém případě je zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Její výše je individuální, obvykle se ukládá v řádech desítek až stovek tisíc korun,“ informoval Kopřiva.
|
Dírami v podlaze lezly do lyžařského baru pod Plešivcem myši. Inspektoři ho zavřeli
Jak řekl, inspektoři navštěvují restaurace na základě stanoveného plánu kontrol. Ten vychází zejména z historie návštěv kontrolorů a zjištěných výsledků. „Chodíme častěji tam, kde byly v minulosti zjištěné nedostatky. Ale zároveň je systém nastavený tak, abychom jednou za čas zkontrolovali každou provozovnu, i když je dlouhodobě bezproblémová,“ ujistil mluvčí Kopřiva.
Do plánu kontrol podle něj vstupují i informace od jiných orgánů státní správy, jako je například hygienická stanice, poznatky z terénu nebo podněty spotřebitelů, kterých je ročně mezi třemi a čtyřmi tisíci. „Všemi se zabýváme,“ dodal Kopřiva.