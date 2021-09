Obvodní oddělení končí, zůstane jen policejní služebna. Jáchymov protestuje

„Je to rozhodnutí krajského policejního ředitele požehnané policejním prezidiem. Požádal jsem o písemné zdůvodnění tohoto kroku. Na základě toho budu žádat policejního prezidenta, aby rozhodnutí v případě Jáchymova změnil. Pokud to bude rozbitelné, rozbiju to,“ komentoval reorganizaci jáchymovského obvodního oddělení místostarosta města František Holý, který před nástupem do funkce sám dlouhá léta u policie pracoval.

Zdůvodnění, že k reorganizaci dochází kvůli podstavu policistů, nebere. „Jáchymovský velitel má plný stav. Tři lidi jsou sice zatím ve škole, ale do půl roku se vrátí a mohli by se zapojit do běžného výkonu služby,“ vysvětlil místostarosta.



Po začátku reorganizace spadají jáchymovští policisté pod Ostrov. „Standardní hlídka bude ve městě pouze v klasické pracovní době. Noci a víkendy budou zajišťovat hlídky z Ostrova. Obávám se, že to povede k prodloužení dojezdových časů. Už kvůli velikosti území, na kterém doposud operovalo jáchymovské obvodní oddělení,“ řekl Holý.

„Logičtější by třeba bylo spojit dvě horská oddělení – Jáchymov a Pernink. Takhle je to ústup od hranic do vnitrozemí a praktické odkrytí Krušných hor,“ naznačil.

„K úpravě režimu výkonu služby na obvodních odděleních dochází zejména vzhledem k aktuálnímu a předpokládanému budoucímu personálnímu stavu, klesajícímu nápadu trestné činnosti a nutnosti zefektivnit výkon služby pomocí moderních technologií,“ uvedla na začátku srpna Kateřina Krejčí, mluvčí krajského ředitelství policie.

Podle ní změna spočívá pouze ve vnitřní úpravě režimu výkonu služby. „Jejím cílem je nastavení výkonu služby tak, aby byl co nejvíce efektivní,“ podotkla mluvčí.

Občané podle ní reorganizaci nepocítí. „V podstatě se pro ně nic nemění. Neruší se žádné obvodní oddělení policie v kraji. Stále bude zajištěna přítomnost policistů v daném teritoriu po dobu 24 hodin denně. V případě přijetí oznámení budou policisté vždy schopni přijet na místo a i nadále budou v lokalitách plnit své úkoly,“ dodala Krejčí.