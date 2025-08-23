„Libavské Údolí má v erbu vlaštovku nesoucí čtyřlístek a tři květy plané růže. Ten symbol má už historickou hodnotu. Kdysi byla v libavském údolí textilní továrna a její majitel použil symbol vlaštovky a čtyřlístku ve znaku své továrny,“ říká Daniel Krejčí.
Každá špulka nití, každý výrobek, který její brány opouštěl, byl opatřen tímto znakem. „Tento člověk se podobně jako Baťa staral nejen o sebe a svou továrnu, ale i o zaměstnance. Nechal pro ně vystavět domy, vývařovnu a zajistil centrální dodávku tepla, když vedle postavil teplárnu. Obec pak tento symbol převzala do svého znaku,“ vysvětluje Krejčí a dlátkem přitom dotváří v zobáčku dřevěné vlaštovky tvar čtyřlístku.
Na webu obce je možné zjistit, že to byl Noe Stross, který v roce 1880 převzal od svobodného pána Lenka textilní továrnu a zahájil stavbu činžovních domů pro své zaměstnance. Odstartoval tak nebývalý rozmach celého Libavského Údolí.
„Živím se jako řezbář, ale v podstatě jsem samouk. Vyučil jsem se úplně v jiném oboru. Ale dřevo mne oslovilo, tak jsem se mu začal věnovat. I nástroje, se kterými pracuji, jsem si vyráběl sám,“ říká Krejčí, který spolu se synem vytváří mimo jiné původní luky a provozuje historickou lukostřelbu.
„Mám dřevo rád, protože mohu být kreativní. Dá se z něj udělat téměř cokoli. Říkám schválně téměř, protože jsou různé druhy dřev a každý materiál vyžaduje jiný způsob zpracování, jiné nářadí, jiný přístup. Některá dřeva jsou měkká a dobře se s nimi pracuje, jiná naopak tvrdá. Třeba jako tenhle jasanový trám. To je tvrdé a houževnaté dřevo, aby vydrželo déšť, sníh i slunce, protože bude stát venku. Je to jasan, vydrží opravdu hodně. Pracovat s ním je radost, ale i dřina,“ usmívá se Daniel Krejčí.
Rukou při tom hladí dřevěnou masu. Portál, který by se měl objevit vedle příjezdu do obce, pod jeho rukama vzniká už dva týdny a ještě stejnou dobu vznikat bude. Poté, co skončí řezbářská práce, přijde na řadu nátěr kvalitními laky a pak už dílo technika převeze na místo a osadí.
„To jediné vlastníma rukama nezvládnu. Horní břevno má na délku přes pět metrů a váží nějakých 800 kilogramů. Ponesou jej dvě masivní stojny, každá váží odhadem 400 kilogramů. Jednu zdobí vyřezaná větévka s květem růže,“ dodává řezbář. Dřevěná brána bude vítat všechny, kteří do Libavského Údolí zavítají. Přesné místo, kde nakonec bude stát, zástupci obce ve spolupráci s odborníky teprve hledají.