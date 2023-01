O dobré řemeslníky je nouze, pomoci může rostoucí zájem o učňovské obory

„Zájem o naši školu roste. V září k nám nastoupilo do 22 oborů 892 žáků. Z toho přibližně polovina ukončí svou přípravu na zaměstnání výučním listem. Ukazuje se, že řemeslo má opravdu zlaté dno a že dobří řemeslníci nemají problém se uživit,“ říká ředitel školy Jan Homolka.

Podle jeho slov nejvíc zájemců dlouhodobě míří do učebních oborů kadeřník, automechanik či elektrikář. Roste však zájem i o další obory, příkladem může být třeba truhlář či instalatér. „Řemeslníků je málo a to se odráží i v zájmu o vyučení,“ vysvětluje ředitel.

Větší počet žáků však s sebou nese i problémy. Zejména kvůli tomu, že dětem chybí zručnost. S řadou nástrojů se mnohdy setkávají poprvé až v učňovské dílně. Učitelé tak musejí hlavně v začátcích dbát ve zvýšené míře na opatrnost a předcházet případným úrazům.

Nechybí ani praxe ve vybraných firmách

„Dnes už doma málokdo něco vyrábí či spravuje. Pro děti je alfou i omegou mobilní telefon nebo notebook. Takže tady u nás často začínají úplně od začátku. Ale to nevadí. Pokud má žák k vybranému oboru vztah a ta práce ho baví, má šanci se všechno naučit. Může se z něj stát šikovný řemeslník,“ míní ředitel Homolka.

Vybraný učňovský obor žáci navštěvují tři roky. Pak skládají závěrečné zkoušky a mohou získat výuční list. „Novinkou, kterou zatím nabízíme jen v oboru mechanik elektrotechnik, je možnost pokračovat do čtvrtého ročníku. Ten je zakončený maturitou,“ upřesňuje ředitel.

Nedílnou součástí výuky ve třetím ročníku jsou praxe ve vybraných firmách. V některých oborech ale mohou ti šikovnější sbírat praktické zkušenosti už od druhého ročníku. „Spolupracujeme také s hospodářskou komorou na pilotním projektu ověřování duálního vzdělávání,“ poznamenal ředitel Homolka.

V praxi to znamená, že vybraní žáci chodí na odborný výcvik do firem už od prvního ročníku. Firmy to vítají, i když to z jejich strany klade velké nároky na přípravu. Na druhou stranu si tak mohou vychovat budoucího zaměstnance,“ říká Homolka. Dodává, že v rámci výuky mohou žáci školy získat i řidičský průkaz nebo průkaz svářečský.

Po staročeském věnečku se jen zapráší

Škola žákům umožňuje, aby si vyzkoušeli spojení jejich oboru s realitou. Třeba ve studentské kavárně s cukrárnou v Křižovnické ulici. „Naši mladí cukráři zde vyrábějí zákusky a hned vedle je budoucí prodavači nabízejí. Názorně tak vidí, jak to funguje v praxi. Vyrábíme z kvalitních surovin a máme zkušenost, že zákusky mizí velmi rychle. Odpoledne toho na výběr už moc nezbývá,“ podotkl Homolka.

Podle ředitele je vyhlášený například staročeský věneček, který má tradiční náplň a do polevy se ještě přidává rybíz. „Výsledná chuť je velmi specifická,“ konstatuje ředitel s tím, že další žákovskou prodejnu škola otevřela ve Špalíčku. Tady se prezentují výrobky ze dřeva budoucí truhláři a různými dekoracemi zahradníci. Na jaře chce škola nabízet k prodeji i předpěstované sazeničky různých květin a zeleniny.

Absolventi základních škol přicházejí do Chebu pokračovat ve vzdělávání nejen z nejbližšího okolí, ale i ze vzdálenějších míst republiky. Pro ně má škola vlastní domov mládeže a ve své školní jídelně jim nabízí celodenní stravování.