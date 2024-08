Šeď betonu v Mariánských Lázních oživily reliéfy na počest zápisu do UNESCO

Obrazy vytvořil malíř, sochař a autor řady aplikovaných řešení v architektuře a veřejném prostoru Josef Zlámal, jeden z nejslibnějších českých umělců. „Je naším cílem, aby se kladl důraz na estetiku i částí města mimo hlavní lázeňskou zónu. Právě tam totiž žije nejvíc místních. A Plzeňská ulice tvoří jednu z hlavních dopravních tepen města, dosavadní podoba zdi byla nedůstojná,“ vysvětlil Samuel Zabolotný, místostarosta Mariánských Lázní.

Nejlepší pohled na novou výzdobu betonové zdi je z chodníku na protější straně frekventované ulice. První čtyři reliéfy zobrazují Karlovy Vary, Františkovy Lázně, belgické Spa a francouzské Vichy. I pár dnů poté, co byly první čtyři obrazy nainstalovány na své místo, se na ně lidé rádi podívají. Příznivé jsou i ohlasy na sociálních sítích.

„Po pravdě, tohle se vám povedlo.“ „Super, krásný,“ hodnotí lidé novou podobu zdi. Jen někteří se obávají budoucnosti, jestli město zajistí i údržbu.

V Mariánských Lázních to ale není první případ, kdy se do veřejného prostoru dostalo něco nového. A v tomto případě i veřejností přijímaného. „Umění ve veřejném prostoru bývá v posledních třech dekádách na pokraji zájmu vedení měst. Důvod je nasnadě. Mnoha lidem to přijde zbytečné, navíc se taková realizace neobejde bez emocí, leckdy nepochopení a kritiky. Úkolem měst je ale zlepšovat životní prostor a umění k tomu patří,“ říká místostarosta Zabolotný.

Mnohem větší emoce v Mariánských Lázních vzbudila instalace zapůjčené sochy Tonyho Cragga v parku Střed. Město ji mohlo vystavit díky mecenáši Leonu Tsoukernikovi. Lidé městu vyčítali, že socha nemá vztah k Mariánským Lázním, kritizovali neupravené parky i sochy pod Arnikou, které někteří označili za výtvory vesnického přeboru. Přitom odborníci se o nich vyjadřují jako o tom nejlepším, co ve městě vzniklo.

27. května 2023

Ve veřejném prostoru v Mariánských Lázních se nacházejí desítky nejrůznějších prací od řady umělců. K Lesnímu prameni se vrátily Múzy Olbrama Zoubka. Město nechalo znovu odlít bustu mariánskolázeňského lékaře Samuela Basche do parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ta původní podle návrhu Vítězslava Eibla byla odcizena na přelomu května a června roku 2013. Naštěstí se dochoval sádrový model z roku 1987 a podle něj mohla vzniknout nová kopie.

Vítězslav Eibl, který v Mariánských Lázních působil, je také autorem sochy Goetheho na stejnojmenném náměstí. „Ve městě je mnoho nádherných soch, které si zaslouží velkou pozornost. Jsou to skryté poklady, které zatím nejsou dostatečně oceněny,“ potvrdila předsedkyně komise urbanistiky a architektury a architektka Ludmila Míková.