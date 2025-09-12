Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Jitka Dolanská
  9:17
Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i rozvržení míst k parkování. Nesmí chybět prostor pro pořádání trhů, pro adventní kluziště a samozřejmě moderně pojatá zeleň s místem pro vodní prvky.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu.

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu. | foto: Kamil Mrva Architects

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od...
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 4.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 2.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 3.
7 fotografií

Sokolovští předpokládají, že na náměstí vyroste menší přízemní budova, kde by mohla najít zázemí například městská galerie. Radnice teď hledá firmu, která vypracuje projekt a připraví ho ke stavebnímu řízení.

„Parametry veřejné zakázky jsou nastaveny tak, aby při rozhodování měla cena jen 70 procent váhy. Zbývajícími 30 procenty bychom chtěli zohledňovat zkušenosti. Například to, zda má firma nějaké ocenění z architektonických soutěží. Chceme totiž, aby se přihlásil někdo, kdo má s tak velkými projekty zkušenosti,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Ze socialistického náměstí javorový háj, navrhují architekti v Sokolově

Doplnil, že samotnou projektovou dokumentaci bude muset výherce tendru zpracovat do 340 dnů od podpisu smlouvy. Přihlášky mohou zájemci podávat do 29. září.

„Chceme změnit celý vzhled náměstí Budovatelů, ta současná podoba se asi nikomu z nás nelíbí. Je to řadu let provizorium a my teď předpokládáme, že dočasné věci zmizí, že se i to parkování vyřeší jiným, koncepčním způsobem,“ podotkl starosta.

Město v minulosti uvažovalo v souvislosti s parkováním o vybudování podzemních parkovacích stání, od toho však upustilo. „Ta myšlenka tady byla, ale bylo by to natolik nákladné, že by to ekonomicky nedávalo smysl. Co se týče parkování, šli jsme na to postupně. Nejprve jsme vytvořili v docházkové vzdálenosti záchytná parkoviště, která už jsou z větší části hotova. Teprve pak jsme přistoupili ke zvýšení parkovného v centru města,“ dodal starosta Kubis.

Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od jihozápadu.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled od severovýchodu.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 4.
Projekt úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově. Vizualizace, pohled číslo 2.
7 fotografií

V současné době tvoří náměstí Budovatelů v Sokolově asfaltová plocha obehnaná velkými betonovými květináči, v nichž celoročně rostou stálezelené keře.

V čele stojí Hornický dům, dnes Městský dům kultury, který od vlastního náměstí odděluje komunikace. Prostor před Hornickým domem slouží jako parkoviště, zbytek plochy město využívá pro pořádání občasných trhů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných...

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i...

12. září 2025  9:17

Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny se v Božím Daru na Karlovarsku uskuteční referendum o budoucnosti lokality Ryžovna. Jeho iniciátoři uspěli se žalobou u Krajského soudu v Plzni. Chtějí...

11. září 2025  14:15

Padli při osvobozování Aše, teď od města dostanou čestné občanství

Udělit čestná občanství in memoriam devíti vojákům US Army, kteří na Ašsku přišli o život v dubnu a květnu roku 1945 při osvobozování Československa od německé okupace, se rozhodli zastupitelé v Aši....

11. září 2025  9:20

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

10. září 2025  13:27

Hospic v Nejdku se rozšíří o 47 lůžek, v plánu je přístavba za 120 milionů

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS v Nejdku na Karlovarsku chystá rozšíření. Karlovarský kraj coby zřizovatel schválil vypracování projektové dokumentace k nové budově pro...

9. září 2025  14:46

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:44

Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice v letech 2023 a 2024 mělo řadu nedostatků. Ukázal to audit společnosti Deloitte Advisory, který si nemocnice nechala letos zpracovat. I přes zjištěná...

8. září 2025  14:54

V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji,...

8. září 2025  13:15

Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

Barevné kroje, hudba z různých koutů světa i ochutnávky exotických jídel. Staré náměstí v Sokolově ožilo o víkendu Dnem národnostních menšin. Akce se konala v rámci Dne horníků, kdy si celý region...

8. září 2025  9:40

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

Kaskáda tůní oddělených balvany vzniká kolem jezu v nezastavěné části obce Teplička na Karlovarsku. Povodí Ohře zde staví nový rybí přechod, který umožní vodním živočichům přirozeně a bezpečně...

7. září 2025  9:36

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

6. září 2025  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.