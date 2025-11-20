Archeologický průzkum zdraží rekonstrukci v historickém centru Chebu, potrvá déle

  12:48
V Chebu pokračuje rekonstrukce Kamenné ulice pokládáním nové kanalizace. Práce se nyní soustředily na sousední Cechovní ulici, která se na Kamennou napojuje, stavaři tam pokládají inženýrské sítě. Kvůli neplánovaným archeologickým pracím se ale cena stavby, která má skončit v příštím roce, prodraží zhruba o pět milionů na 63,2 milionů korun s DPH. Posune se i termín dokončení.
Rekonstrukce Kamenné ulice bude kvůli neplánovanému archeologickému průzkumu trvat déle. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Dnes už je vidět, jak jsou stavbaři daleko s kanalizací, která je tam velmi složitá vzhledem ke křížení dalších sítí. Nyní dojde k zasypání tak, aby se dal přivézt vánoční strom,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč. Kamenná ulice je totiž jednou z hlavních ulic, která spojuje historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s širším centrem města.

Začíná oprava Kamenné ulice v Chebu, řidiče čekají objížďky a uzavírky

Při budování retenční nádrže stavaři odkryli archeologické objekty. Při přípravě zpracování projektové dokumentace k povolení stavby byla tato část stavby označená památkovou péčí jako prostá archeologických nálezů. Skutečnost ale byla jiná a ukázalo se, že v tomto místě jsou zbytky původní městské brány a hradební zdi, která rámovala vstup do města.

Památková péče po prozkoumání požadovala zachování těchto objektů. Zbytky historických zdí a sklepů se tak obnažily, očistily a znovu zasypaly, aby zůstaly ochráněny.

S komplikacemi v historickém centru Chebu musejí řidiči počítat po celé léto.
Archeolog Muzea Cheb Michal Beránek ukazuje zbytky opevnění, které objevili stavbaři při rekonstrukci Kamenné ulice.
Při rekonstrukci Kamenné ulice objevili archeologové zbytky chebského opevnění z různých údobí historie města.
S komplikacemi v historickém centru Chebu musejí řidiči počítat po celé léto.
Stavba, která byla naplánovaná zhruba na rok a půl, protože se na ní pracuje za částečného provozu, zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, chodníků a zpevněných ploch. V celé rekonstruované délce ulice bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do retenční nádrže u nábřežní zdi u takzvaného amerického mostu.

