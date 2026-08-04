Nová střecha za 58 milionů. Začala dlouho očekávaná oprava Alžbětiných lázní

„Práce začínají pět minut po dvanácté,“ řekl náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk. Střecha a částečně i krovy budovy jsou totiž ve špatném stavu.
„Do krovů na některých místech budeme muset určitě sáhnout,“ potvrdil Vaněk. Podepsalo se na nich zatékání vody. Nová střecha, na jejíž zhotovení má firma 24 měsíců, bude podle náměstka splňovat všechny energetické parametry.
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Alžbětiny lázně už končí s výměnou oken, pak přijde na řadu střecha
„To znamená, že bude zateplená i vybavená parozábranami,“ vysvětlil Vaněk s tím, že nová izolační střešní okna už město nakoupilo v minulosti. Teď je firma do nové střechy pouze osadí.
Rekonstrukce střechy vyjde na 58 milionů korun včetně daně. Město na ni použije prostředky, které v minulosti získalo od Karlovarského kraje za prodej dvou školních budov. „To, že tyto peníze použijeme na střechu Alžbětiných lázní, jsme ostatně avizovali,“ upřesnila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.
Podle Miroslava Vaňka budou práce na nové střeše náročné, musí je proto dělat specializovaná firma. Ta si musí poradit například s novou krytinou na věžičkách objektu. „Celá akce bude samozřejmě pod dohledem památkářů,“ doplnil náměstek.
Město počítá s tím, že v Alžbětiných lázních vznikne i nové místo pro Infocentrum. „Pokračují práce na projektu, na sklonku letošního roku bychom rádi měli dodavatele tak, abychom v polovině roku 2027 už mohli nové informační centrum otevřít,“ dodal náměstek.
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Alžbětiny lázně Vary neprodají, využije je Institut lázeňství a balneologie
Město v minulosti zvažovalo prodej Alžbětiných lázní soukromému investorovi. Na spadnutí už byla dohoda s celosvětově působícím hotelovým řetězcem, zájem o objekt projevil i Grandhotel Pupp. Od záměru ale nakonec radnice ustoupila a historický objekt si nechala ve svém majetku.
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8. listopadu 2023