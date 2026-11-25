Rekonstrukce střechy historického objektu v centru Karlových Varů začala letos v srpnu a má trvat dva roky. Po tu dobu měla tepelný komfort objektu zajišťovat termoizolace položená před třemi lety.
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Nová střecha za 58 milionů. Začala dlouho očekávaná oprava Alžbětiných lázní
„Původně se počítalo s tím, že kvůli investiční náročnosti se bude střecha opravovat postupně, po etapách, několik let po sobě,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Díky dohodě s krajem, na základě které město za převod dvou školních budov získalo 50 milionů korun, je ale možné celou akci zvládnout najednou.
V prvních měsících rekonstrukce ale firma, která pro investora, jímž je společnost Alžbětiny lázně, zjistila, že do termoizolace za tři roky pronikly spory dřevokazných hub. „To představuje pro nové konstrukce opravované střechy nebezpečí, a proto je třeba pořídit izolaci novou,“ vysvětlil Kopál.
Rozhodnutí padlo na základě zjištění stavebního dozoru. Představenstvo Alžbětiných lázní jako investor s jeho návrhem souhlasilo. I přes tuto komplikace pokračují práce podle daného harmonogramu.
Prostředky na rekonstrukci střechy získalo město od kraje za převod dvou budov, v nichž působí krajské školní instituce. „Konkrétně šlo o školy ve Svahové a Vančurově ulici,“ upřesnil mluvčí magistrátu.
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Alžbětiny lázně Vary neprodají, využije je Institut lázeňství a balneologie
Město mělo původně v plánu Alžbětiny lázně prodat. Zájem o historickou budovu projevil Hilton, který z nich chtěl udělat jeden z hotelů svého řetězce. Znamenalo by to ale rozsáhlé přístavby. Dalším ze zájemců byl karlovarský Grandhotel Pupp. Oba záměry počítaly s tím, že budovu za zhruba miliardu korun opraví.
Město se nakonec v létě roku 2024 i na základě tlaku veřejnosti rozhodlo, že si objekt ponechá ve svém vlastnictví. Jeho záměrem je, že by část budovy využíval Institut lázeňství a balneologie, počítá ale i se zachováním balneoprovozu.
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8. listopadu 2023