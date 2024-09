Skončila objížďka kvůli opravě na Jesenici, hotové jsou i další mosty

Opravu mostu na hrázi Jesenické přehrady zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Zprovoznili jsme ho v pondělí kolem poledne,“ potvrdil Lukáš Hnízdil, ředitel krajské správy ŘSD. Vozidla mohou jen s mírnými omezeními přes most projíždět v obou směrech bez nutnosti kyvadlového řízení provozu. „Po dohodě s policií je ale zatím rychlost na mostě omezená na 70 kilometrů v hodině,“ upozornil Hnízdil.

Akce totiž není hotová ze sta procent. „Stále se ještě v okolí mostu pracuje, režim na něm tedy bude ještě nějakou dobu částečně stavební, na což upozorňují i směrové desky,“ řekl ředitel. Tento stav by podle něj měl trvat ještě dva až tři týdny.

Kvůli opravě mostu vedl veškerý provoz ve směru na Plzeň přes obec Lipoltov. Podle Lenky Šindelářové, starostky Tuřan, pod něž Lipoltov spadá, se objížďka obešla bez větších komplikací. A to i přes fakt, že obcí projížděly i stovky kamionů. „Místní si stěžovali snad jedině na hlučnost a prašnost. Žádné škody jsme ovšem v souvislosti s objížďkou nezaznamenali,“ doplnila starostka.

Ještě nějakou dobu se bude pracovat i na Chebském mostu III v Karlových Varech. Pro dopravu je ale od pondělka normálně průjezdný. Omezení se budou týkat spíš chodců. „Poslední práce, která se bude na mostě provádět ještě po 2. září, je římsa a chodník na východní straně mostu, tedy na straně k magistrátu města,“ řekl karlovarský mluvčí Jan Kopál.

Důvodem opravy je výsledek poslední hlavní mostní prohlídky a také předpokládaná zvýšená dopravní zátěž při budoucí rekonstrukci samotného historického Chebského mostu. „Oprava zahrnovala výměnu dilatačních závěrů, výměnu chodníkových říms a celé konstrukce chodníků, celoplošnou opravu krytu komunikace, a to včetně přilehlých křižovatek. Stavební práce začaly v březnu a stály 14,8 milionu korun bez daně,“ doplnil Kopál.

MHD v Chebu se vrací na běžnou trasu

Už o víkendu se pak pro automobilovou dopravu otevřel Americký most přes řeku Ohře v Kamenné ulici v Chebu. Zhotoviteli se tak podařilo dodržet termín, který avizoval před začátkem prací 13. března. V té souvislosti skončilo rovněž omezení na autobusové lince číslo 8 městské hromadné dopravy. Spoje tak už jezdí původní trasou podle jízdního řádu.

„O úplné uzavírce mostu jsme rozhodli kvůli rychlosti oprav. Aby bylo možné pracovat na celém mostě najednou. Protože pokud by se opravoval po částech, musely by se postupy na každé polovině mostu vždy zopakovat a doba realizace by se pak logicky prodloužila,“ zdůvodnil úplnou uzavírku jednoho ze dvou chebských silničních mostů přes Ohři zástupce chebského starosty Pavel Pagáč. Veškerá doprava se tak soustředila na okružní křižovatku u Teska, ve špičkách se tu tvořily zácpy a kolony.

Součástí oprav, které vyšly na 18 milionů korun, byla kompletní výměna mostovky, nový asfaltový povrch, došlo na rekonstrukci chodníků i zábradlí. Most získal nová ložiska a mostní uzávěry. Celá konstrukce dostala nový protikorozní nátěr. Opravovaly se rovněž pobřežní zdi.

Současný most vyrostl na místě někdejšího provizorního válečného přemostění, které postavili američtí ženisté poté, co ustupující německé jednotky starý silniční most přes řeku zničily. Dřevěné provizorium, kterému lidé v Chebu začali říkat Americký most, vydrželo až do poloviny března roku 1947, kdy ho při oblevě poškodila povodeň. Ihned poté se do práce dali ženisté z Pardubic, kteří už 5. dubna zprovoznili nový ocelový most typu „Bailey“. Dílo pardubických ženistů v Chebu sloužilo až do roku 1987, kdy začala výstavba nynějšího mostu.