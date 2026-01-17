Na otevření opravené unikátní lávky chystá Kynšperk městskou slavnost

V Kynšperku letos začne růst nové předmostí ke kryté dřevěné lávce přes řeku Ohře. Unikátní 130 metrů dlouhá lávka přišla loni o své betonové části poté, co statik zjistil, že jsou staticky narušené a na konci životnosti. Hotovo by mělo být v červnu, radnice plánuje při otevření mostku uspořádat městskou slavnost.
Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří

„Když nám statik oznámil, že více než sto let stará betonová předmostí jsou ve špatném stavu a jejich životnost se chýlí ke konci, začali jsme hledat řešení. A protože naše lávka je technickým unikátem, který tu bude stát další desítky let, rozhodli jsme se, že vyhlásíme architektonickou soutěž. Sešlo se pět nabídek, ze kterých jsme jednu vybrali,“ popsal situaci kynšperský starosta Marek Matoušek.

Připomněl, že staré betonové předmostí bylo poničené koncem 2. světové války, kdy ustupující wehrmacht vyhodil do povětří hlavní oblouk. Ocelové výztuhy uvnitř následně zoxidovaly a postupně se rozpadly. Beton se začal drolit a praskat. Naopak samotná dřevěná lávka, stará přibližně 75 let, je podle starosty v dobrém stavu.

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2004, kdy se stavěla cyklostezka Ohře, jejíž je součástí. Radnice využije uzavření lávky a jakmile to bude možné, zajistí údržbu vlastního tělesa lávky.

„Už jsme vše zkontrolovali a víme, co bude potřeba udělat. Nebude to nic velkého. Například se budou měnit poškozené dřevěné dílce, některé lampy veřejného osvětlení a podobně,“ uvedl starosta.

Nové betonové předmostí bude mít moderní osvětlení v zábradlí, rovněž na ostrov, přes který lávka vede, povedou až pět metrů široké betonové schody. Opravy jsou vyčíslené celkem na 24 milionů korun. Na projekt si město vzalo dlouhodobý úvěr.

„Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci. Ale protože lávka je součástí páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, požádali jsme kraj o individuální dotaci osm milionů korun,“ předestřel starosta. Další šancí je podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O tu město usiluje ve spolupráci s krajem.

„Myslím, že by Kynšperští mohli mít šanci na úspěch a my se jim v tom budeme snažit pomoct. Lávka je součástí páteřní cyklostezky kraje, takže vlastně slouží nejen místním. Navíc částka za opravu je citelným zásahem do městského rozpočtu,“ ujistila před časem bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Dřevěná lávka přes Ohři v Kynšperku je republikovým unikátem

Lidé, kteří byli zvyklí přes lávku mířit například na nádraží, teď musejí využívat nedaleký silniční most přes Ohři. Podle starosty se cyklisté mohou opravovanému úseku vyhnout také přes Chotíkov a Nebanice.

Původně spojoval centrum města s nádražím v Kynšperku nekrytý dřevěný mostek přes řeku Ohři. Ten v roce 1923 nahradila železobetonová konstrukce. Po válce zůstaly stát jen krajní části lávky a dva 2,5 metru vysoké betonové pilíře.

Následně řeku přehradil dřevěný provizorní most. V roce 1950 nahradila povodní zničené provizorium současná lávka. Je zastřešená, z každé strany má 13 okenních otvorů. Měří přibližně 130 metrů, přičemž délka dřevěné části je 63 metrů. Po lávce v Českém Krumlově je ta v Kynšperku druhou nejdelší dřevěnou lávkou v republice.

