Předmostí unikátní lávky jde k zemi, nové bude hotové příští rok v červnu

Jitka Dolanská
  9:34
Krytá dřevěná lávka v Kynšperku nad Ohří je uzavřená. Důvodem je vybudování nového betonového předmostí. Chodci a cyklisté, kteří chtějí překonat řeku Ohři, teď musejí využívat nedaleký silniční most. Opravy za 24 milionů korun potrvají do konce června příštího roku.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmostí lávky přes Ohři.

V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmostí lávky přes Ohři. | foto: ČTK

V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří
9 fotografií

V létě už bude lávka, která je součástí páteřní krajské cyklostezky Ohře, opět sloužit.

„Začali jsme se tím zabývat před pěti lety. Tehdy nám statik oznámil, že více než sto let stará betonová předmostí jsou staticky narušená a jejich životnost se chýlí ke konci. Začali jsme hledat řešení. A protože lávka je technickým unikátem, který tu bude stát další desítky let, rozhodli jsme se, že vyhlásíme architektonickou soutěž. Sešlo se pět nabídek, ze kterých jsme jednu vybrali,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek.

Připomněl, že staré betonové předmostí bylo narušeno koncem 2. světové války, kdy ustupující wehrmacht vyhodil do povětří hlavní oblouk. Ocelové výztuhy uvnitř následně zoxidovaly a postupně se rozpadly. Beton se začal drolit a praskat. Naopak samotná dřevěná lávka, stará přibližně 75 let, je podle starosty v dobrém stavu.

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2004, kdy se stavěla cyklostezka Ohře, jejíž je součástí. Radnice využije uzavření lávky a jakmile to bude možné, proběhne údržba vlastního tělesa lávky.

„Už jsme vše zkontrolovali a víme, co bude potřeba udělat. Nebude to nic velkého. Například se budou měnit poškozené dřevěné dílce, některé lampy veřejného osvětlení a podobně,“ uvedl starosta.

Nové betonové předmostí bude mít moderní osvětlení v zábradlí, rovněž na ostrov, přes který lávka vede, povedou až pět metrů široké schody.

V harmonogramu prací je, že letos se bude předmostí bourat, příští rok pak firma vybuduje nové. Opravy jsou vyčíslené celkem na 24 milionů korun. Na projekt si město vzalo dlouhodobý úvěr.

V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmostí lávky přes Ohři.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
V Kynšperku nad Ohří začala v tomto týdnu demolice předmost lávky přes Ohři.
9 fotografií

„Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci. Ale protože lávka je součástí páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, požádali jsme kraj o individuální dotaci 8 milionů korun,“ předestřel starosta.

Cyklisté a chodci, kteří byli zvyklí přes lávku mířit například na nádraží, teď budou muset využívat nedaleký silniční most přes Ohři. Podle starosty je možné na kolech zamířit také přes Chotíkov a Nebanice.

„Sám jsem osobně měřil, jak dlouho potrvá, než člověk náhradní trasu ujde. Z lokality u pivovaru jsou to tři minuty navíc, lidé ze sídliště u Penny budou mít delší cestu o deset minut,“ spočítal starosta, který plánuje, že otevírání lávky po opravě bude příští rok velkolepé.

Dřevěná lávka přes Ohři v Kynšperku je republikovým unikátem

„Chceme uspořádat větší městskou slavnost, přece jen lávka je technický skvost a stavební dominanta našeho města. Jsme na ni hrdí, a tak ji budeme víc propagovat,“ dodal.

Původně spojovala centrum města s nádražím nekrytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Tu v roce 1923 nahradila železobetonová konstrukce. Po válce zůstaly stát jen krajní části lávky a dva 2,5 metru vysoké betonové pilíře. Následně řeku přehradil dřevěný provizorní mostek.

V roce 1950 nahradila povodní zničené provizorium současná lávka. Je zastřešená, z každé strany má 13 okenních otvorů. Měří přibližně 130 metrů, přičemž délka dřevěné části je 63 metrů. Je tak druhou nejdelší dřevěnou lávkou v republice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

Předmostí unikátní lávky jde k zemi, nové bude hotové příští rok v červnu

Krytá dřevěná lávka v Kynšperku nad Ohří je uzavřená. Důvodem je vybudování nového betonového předmostí. Chodci a cyklisté, kteří chtějí překonat řeku Ohři, teď musejí využívat nedaleký silniční...

19. října 2025  9:34

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

Premium

Osmdesáté narozeniny letos oslavila františkolázeňská rodačka Ulrike Zischka. Přestože krátce po svém narození musela s rodiči odejít, na krásné město nezanevřela. Jako historička přispěla k poznání...

18. října 2025

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Festival Oty Hofmana ocenil i snímek Máma. Zlatou buřinku dostal Petr Štěpánek

Hlavní cenu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získal film Cukrkandl, ten uspěl v kategorii pro diváky do 12 let. V kategorii 13 až 18 let si pak stejné...

17. října 2025  14:01

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:49,  aktualizováno  17.10 11:43

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  10:51

Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

Rozsáhlé stavební a restaurátorské práce v areálu bývalých lázní Kyselka na Karlovarsku se letos soustředily zejména na Ottův pavilon, jehož původní měděný plášť v minulosti rozkradli zloději. Obnova...

16. října 2025  12:41

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Hned dvě premiéry pohádkové komedie A žili šťastně až do smrti připravuje na pátek 17. a sobotu 18. října Západočeské divadlo v Chebu. Originální hříčku, která odkryje osudy pohádkových postav poté,...

16. října 2025

Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat...

15. října 2025  15:01

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

15. října 2025  12:03

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.