Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

Petr Kozohorský
  14:20
V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů více, než byl původní předpoklad. Ostrovu se ovšem jako jednomu z pouhých 13 měst v republice podařilo získat dotaci od ministerstva kultury. Ta tvořila takřka třetinu nákladů.
Dům kultury tvoří přirozenou dominantu Mírového náměstí.

Dům kultury tvoří přirozenou dominantu Mírového náměstí. | foto: Město Ostrov

Město jako investor začalo dílo přebírat od pondělí 15. září. Slavnostní otevření zrekonstruovaného domu kultury je naplánované na 3. a 4. října.

Ostrovský dům kultury z roku 1955 tvoří dominantu Mírového náměstí. Je postavený ve stylu socialistického realismu (sorela). Jeho zevrubná renovace začala na podzim loňského roku.

O restaurování interiérů památkově chráněné budovy začalo město poprvé uvažovat v roce 2019. V roce 2021 oslovila radnice karlovarskou architektku Olgu Růžičkovou, aby k záměru zpracovala projektovou dokumentaci.

Dům kultury v Ostrově má nového ředitele. Dohlédne na jeho modernizaci

O rok později se Ostrov zařadil po bok dvanácti dalších měst, která uspěla v dotačním projektu ministerstva kultury. Díky tomu se na projekt Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra podařilo získat bezmála 42 milionů korun.

Celkové náklady na rekonstrukci nakonec překročily 130 milionů. To je o téměř 25 milionů více, než byl původní předpoklad.

„V souvislosti s vícepracemi je třeba říct, že k domu kultury město nemělo k dispozici původní projekt. Když se například začala v prvním patře měnit podlaha, technická zpráva mluvila o tom, že pod parketami je beton. Ukázalo se, že to nebyla pravda. Během prací se odkryla suchá podlaha se škvárou, která musela být odstraněna a postup rekonstrukce podlah pozměněn,“ nastínil jeden ze zádrhelů starosta Ostrova Pavel Čekan.

Jenom zmiňované podlahy prodražily akci o téměř půl milionu korun. Pod dalšími vícenáklady jsou pak podepsaní i památkáři. „Poté, co Národní památkový ústav provedl první sondy, ukázalo se, že některé okrasné štukové prvky byly pozlacené. Bylo na našem rozhodnutí, jestli se rozhodneme navrátit vzhled interiérů do původní podoby, a my se pro to rozhodli. To byly další vícepráce za několik milionů korun,“ potvrdil starosta.

Přestavba obřího domu kultury v Ostrově začala, bude ozdobou náměstí

Projekt přitom původně nepočítal ani s opravou divadelního sálu a jeho historického lustru z roku 1955. Revize však ukázala, že je zapotřebí lustr sundat, rozebrat, odvézt a restaurovat. Na popud památkářů se investor rozhodl vrátit původní podobu i samotnému divadelnímu sálu.

Výsledek prací hodnotí památkáři velice pozitivně. „V celém Česku nenajdeme nic podobného. Žádný jiný kulturní dům z padesátých let se nevrací do své původní podoby v takové šíři a historické věrnosti jako Dům kultury v Ostrově,“ uvedl stavební historik Lubomír Zeman.

