Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

„Lidé příliš nehledí na stav vody, ale rádi řeku sjíždí v teplém počasí. V červenci byl průtok dobrý, ale nízké teploty zájmu o půjčení vybavení moc nepřály. Měli jsme ale silný závěr června díky školním a firemním akcím i rodinným plavbám,“ řekla Petra Semjonová z půjčovny Pirrat.
Její zákazníci mají největší zájem o sjíždění úseku mezi Loktem a Karlovými Vary nebo mezi Kynšperkem a Sokolovem. Odhady úspěšnosti letošní vodácké sezony půjčovna Pirrat zatím nemá, ale nejspíš nebude tak silná jako roky, kdy bylo teplo celé tři letní měsíce. Podle Semjonové bude průměrná. Ceníky půjčovna neměnila.
Sucho je už i na Ohři. Vodákům to ale nevadí a na řece si libují
„Letos narostl zájem o přesun bagáže do místa dojezdu autem. Čím dál tím víc lidí už nechce vozit vybavení v lodích. Tím je i odlehčí a při nižším stavu vody, který hlavně na spodním toku Ohře teď panuje, je plavba pohodlnější,“ uvedla.
Horní tok, tedy úsek od Tršnic na Chebsku, je i při velmi nízkém stavu vody podle ní stále sjízdný také na raftech. Od Karlových Varů níže po toku už Semjonová vodákům doporučuje spíše půjčení plastových kánoí.
Rostoucí zájem o převoz zavazadel nebo lidí potvrzuje i jednatel půjčovny Dronte Vladimír Šeda. „Denně jede i šest dodávek a za sezonu takto přepravíme až 7 tisíc osob. Cenu přepravy lidí zpět do startovní destinace, kde si vodáci často nechávají auta, máme stanovenou paušálně na 150 korun za člověka,“ uvedl.
Půjčovna Dronte nabízí půjčování koloběžek, na kterých se mohou vodáci vrátit zpět do místa, odkud vypluli. Oproti loňským cenám Dronte mírně zdražila své služby, asi o tři procenta.
Vodáci po dobré sezoně zamykali Ohři, obavy o splavnost řeky trvají
Vodácká sezona na Ohři je pro hasiče zatím bez práce. „Letos neevidujeme žádný výjezd k vodákům ani k záchraně tonoucího,“ řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Loni měli na začátku června dva výjezdy, jeden v Sokolově a jeden u Radošova. Předloni v období od června do srpna vyjeli hasiči k vodákům třikrát.
7. října 2024