Naděje pro lidi po úrazech mozku i páteře. Lázně představily kliniku

Za předpokladu, že se podaří dotáhnout do konce plány na stavbu rehabilitační kliniky za přibližně miliardu korun, bude to znamenat naději pro lidi po úrazech mozku, páteře či cévních příhodách. Také šanci na nový život pro ty, kteří kvůli nedostatku intenzivní rehabilitace končí v léčebnách či ústavech.

A zároveň obrovskou příležitost pro město Františkovy Lázně, zapsané na seznam UNESCO, i celý lázeňský region stát se místem, kde léčivou moc přírody doplňují moderní lékařské a vědecké poznatky.

Na veřejném projednání záměru, které se uskutečnilo v Divadle Boženy Němcové, se vedle zástupců radnice, investora či projektanta sešly i současné špičky rehabilitačních či neurochirurgických lékařských oborů.

„Od samotného začátku jsem z tohoto projektu nadšený. Mohl by být prospěšný pro spoustu lidí,“ řekl předseda České ortopedické společnosti profesor Martin Repko, který se kvůli časovému zaneprázdnění připojil k projednávání záměru dálkově.

Dodal, že v republice podobné zařízení chybí. „Akutní neurorehabilitaci by potřebovali pacienti po poraněních mozku, po operacích mozku nebo po krvácení. Pro každého z nich je takové lůžko a intenzivní časná rehabilitace v trvání alespoň 8 týdnů nadějí na zlepšení kvality života. V současnosti máme přibližně 1500 pacientů, kteří by si takové lůžko zasloužili,“ uvedl profesor Martin Smrčka, předseda České neurochirurgické společnosti.

Zdůraznil, že v současnosti je na velmi vysoké úrovni péče o takové pacienty na straně primárního transportu i samotné péče v nemocnicích.



„Ale co pak? Takový člověk obvykle musí do léčebny dlouhodobě nemocných, protože rodina se o něj není schopna při nejlepší vůli postarat. Končí tam po autonehodách třicetiletí lidé s poraněním mozku a míchy. Leží sice na krásné dřevěné posteli, ale protože tam není odborný personál, který by s nimi intenzivně rehabilitoval, tak to dopadne špatně. A to chceme změnit,“ doplnil.

Lékařka Marcela Grünerová Lippertová, která v oblasti neurorehabilitace patří k české špičce, zmínila, že rehabilitace musí být především včasná, odborná a intenzivní.

Podle Pavla Minaříka, jednatele společnosti Villa Orso, která za projektem stojí, se plán na vznik kliniky připravuje už několik let. Podařilo se již předjednat pronájem zchátralého objektu Luisiných lázní a okolních pozemků potřebných k výstavbě kliniky, založit lékařskou expertní skupinu, získat od architektonického studia A69 první návrh projektu, který už schválili památkáři.

„Celý projekt kladně hodnotili i komisaři UNESCO, což nám při prosazování záměru hodně pomohlo,“ řekl Pavel Minařík s tím, že nyní je v plánu podpis koncesní smlouvy a také uzavření smluv s českými a německými zdravotními pojišťovnami. „Do konce roku bychom měli mít podklady k územnímu řízení, do konce příštího roku pak stavební povolení a po dvou letech bychom chtěli hotový objekt zkolaudovat,“ nastínil Minařík.

Předpokládané náklady jsou podle něj 900 milionů korun na stavební část projektu, na vybavení je pak počítáno s částkou 300 milionů korun. Společnost kalkuluje s úvěrem ve výši 80 procent, který chce dojednat s rakouskou bankou Erste.

Nová pracovní místa

Nová klinika s celkem 170 lůžky by měla být zaměřena předně na neurorehabilitaci, pro kterou je plánováno 120 lůžek, a spinální rehabilitaci, jež by měla disponovat 50 lůžky.

Luisa Rehaklinik navíc nabídne obyvatelům města a okolí i další bonusy. Například zubní či oční kliniku, ordinaci dětského lékaře, gynekologa, rentgen, magnetickou rezonanci, CT a laboratoř. Rovněž chce spolupracovat se zdravotnickou školou v Chebu a lékařskými fakultami po celé republice.

„Nová klinika nabídne na dvě stovky stálých vysoce kvalifikovaných míst a systém specializovaného vzdělávání. To do města přivede celé rodiny profesionálů a do místních lázeňských domů nové klienty. Budou to příbuzní pacientů, kteří několik měsíců podstupovali intenzivní rehabilitaci na klinice a kteří budou moci po ukončení této aktivní rehabilitace pokračovat v zotavování v některém z lázeňských domů. Je to zkrátka šance pro celý region,“ doplnil Pavel Minařík.