Při útěku za láskou Němku chytili v Československu, soud ji rehabilitoval

Okresní soud v Chebu, jemuž předsedal soudce Petr Velek, dnes za případem udělal definitivní tečku. Ženu rehabilitoval v plném rozsahu.

„Rozhodnutí je pravomocné, obě strany se vzdaly práva stížnosti,“ upřesnil advokát Lubomír Müller. Sama Krystina Haucková se jednání u chebského soudu nezúčastnila.

Milostný příběh, na jehož konci bylo 19 měsíců tvrdého žaláře, se začal psát v roce 1988 v dnešním Chemnitz, někdejším východoněmeckém Karl-Marx-Stadtu. Tehdy osmnáctiletá Krystina zde chodila s mládencem, jehož rodině se podařilo z tehdejší komunistické Německé demokratické republiky (NDR) vystěhovat do svobodné Spolkové republiky Německo (SRN).

Krystina chtěla být se svou svou láskou a domnívala se, že nejlepší bude, když pojede právě přes Československo. Se svým milým a jeho kamarádem se domluvila, že ji přes hranice na Chebsku převezou do SRN v kufru automobilu. Plán uskutečnili 24. října 1988 ve 4 hodiny ráno.

Jenže českoslovenští celníci černou pasažérku v kufru objevili. Ještě ten den Krystina putovala do věznice na Borech, odkud byla 1. listopadu převezena do vazební věznice Ruzyně. O čtyři dny později ji československá strana vyhostila a předala orgánům NDR k potrestání. V Německu mladá dívka dostala 19 měsíců vězení za pokus o nezákonné překročení státní hranice.

„Z vězení byla propuštěna 9. listopadu 1989, přesně v den, kdy padla berlínská zeď,“ upřesnil advokát Müller s tím, že celá lovestory však nedopadla podle představ obou mladých lidí. Navzdory plánům se nakonec nevzali.

„Oba muži se vězení vyhnuli, byli totiž občany SRN. Nevíme ale, co se stalo s automobilem, ve kterém ji tehdy převáželi. Mám ale od své mandantky zmocnění to zjistit. Byl to stříbrný Opel Manta. Díval jsem se do spisu, odpověď jsem nenašel. Ale budu dál pátrat, dala mi to za úkol a jako advokát jej musím splnit,“ uvedl advokát Müller.

Přibývá případů Němců, kteří se domáhají rehabilitace

Zároveň konstatoval, že případů, kdy se Němci domáhají v Česku rehabilitace v souvislosti s pokusem překonat hranice na Západ, v poslední době přibývá.

„V současné době máme dalších deset případů, které čekají na vyřízení. Nejbližší už je nařízeno na 21. května opět do Chebu,“ upřesnil s tím, že dosud se případy řešily mimo jiné i v Domažlicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Břeclavi a v Bratislavě.

Soudy podle Müllera návrhům na soudní rehabilitace vyhovují. „Pokud se prokáže, že je to podobný případ jako tento, tak vyhovují. Pokud ale byl dotyčný zadržen kvůli vniknutí na území republiky, tak na to se rehabilitace nevztahuje,“ vysvětlil Müller a doplnil, že rehabilitovaný má nárok i na finanční kompenzaci.

„Ta částka je 83,33 koruny za za každý den věznění, tedy asi 2,5 tisíce měsíčně. Hlavním důvodem ale nejsou peníze. Ti lidé chtějí mít potvrzeno, že se nedopustili ničeho, za co by měli být perzekuováni a vězněni. Klíčová je pro ně morální satisfakce, ta finanční je spíše symbolická,“ dodal Müller.