Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

  14:15
Současně s volbami do Poslanecké sněmovny se v Božím Daru na Karlovarsku uskuteční referendum o budoucnosti lokality Ryžovna. Jeho iniciátoři uspěli se žalobou u Krajského soudu v Plzni. Chtějí zabránit záměru města vybudovat v Ryžovně desítky domů.
Lokalita Ryžovna v Krušných horách

foto: Lukáš KubinaMAFRA

Lokalita Ryžovna v Krušných horách
Lokalita Ryžovna v Krušných horách
Dům v krušnohorské Ryžovně, kde bydlel kriminalista, hlavní hrdina seriálu Rapl.
Stádo ovcí na Ryžovně
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Boží Dar činilo veškeré kroky k tomu, aby územní plán města Boží Dar v celém katastrálním území Ryžovna neumožňoval, s výjimkou staveb veřejné dopravní infrastruktury, výstavbu žádných jiných nových staveb, a to včetně jakýchkoli staveb, které by byly zřizovány na základech původních, dnes již zaniklých, staveb?“

Přesně tak zní otázka, na kterou budou 3. a 4. října odpovídat v rámci referenda obyvatelé Božího Daru. Jeho uskutečnění nařídil na základě žaloby přípravného výboru Krajský soud v Plzni.

O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud

Opoziční zastupitelé se na soud obrátili po hlasování, ve kterém se čtyři ze sedmi zastupitelů zdrželi volby a tři byli pro. V tom viděli porušení zákona. „Samozřejmě verdikt soudu vítáme, radnice teď musí referendum udělat,“ reagovala na rozsudek zastupitelka Martina Poštová.

Přípravný výbor odeslal soudu své argumenty, město pak připomínky. Jak uvedl už dříve starosta Božího Daru Jan Horník, pokud by voliči s otázkou souhlasili, znamenalo by to, že v celém katastru nebude možné povolit vůbec žádnou stavbu.

Ryžovna u Božího Daru chce větší ochranu v CHKO, bojí se výstavby apartmánů

„Katastr je přitom daleko větší, než samotná Ryžovna, zahrnuje třeba Zlatý kopec, Český Mlýn, ale i část vodního díla Myslivna,“ argumentoval starosta.

Projekt výstavby v lokalitě předpokládá až 80 nových domů. A to v době, kdy se jedná o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

6. července 2019
Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

6. září 2025  17:11

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

V Kynšperku nad Ohří se uzavřela krytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Důvodem je rekonstrukce zchátralých betonových předmostí. Pro cyklisty, pěší i vodáky bude kompletně omezený průchod po lávce i...

6. září 2025  8:55

