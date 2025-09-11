Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Boží Dar činilo veškeré kroky k tomu, aby územní plán města Boží Dar v celém katastrálním území Ryžovna neumožňoval, s výjimkou staveb veřejné dopravní infrastruktury, výstavbu žádných jiných nových staveb, a to včetně jakýchkoli staveb, které by byly zřizovány na základech původních, dnes již zaniklých, staveb?“
Přesně tak zní otázka, na kterou budou 3. a 4. října odpovídat v rámci referenda obyvatelé Božího Daru. Jeho uskutečnění nařídil na základě žaloby přípravného výboru Krajský soud v Plzni.
O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud
Opoziční zastupitelé se na soud obrátili po hlasování, ve kterém se čtyři ze sedmi zastupitelů zdrželi volby a tři byli pro. V tom viděli porušení zákona. „Samozřejmě verdikt soudu vítáme, radnice teď musí referendum udělat,“ reagovala na rozsudek zastupitelka Martina Poštová.
Přípravný výbor odeslal soudu své argumenty, město pak připomínky. Jak uvedl už dříve starosta Božího Daru Jan Horník, pokud by voliči s otázkou souhlasili, znamenalo by to, že v celém katastru nebude možné povolit vůbec žádnou stavbu.
Ryžovna u Božího Daru chce větší ochranu v CHKO, bojí se výstavby apartmánů
„Katastr je přitom daleko větší, než samotná Ryžovna, zahrnuje třeba Zlatý kopec, Český Mlýn, ale i část vodního díla Myslivna,“ argumentoval starosta.
Projekt výstavby v lokalitě předpokládá až 80 nových domů. A to v době, kdy se jedná o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.
