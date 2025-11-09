Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Autor: ,
  9:58
Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba, aby hlasovalo alespoň 35 procent oprávněných voličů.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: parkcheb.cz

Z celkem 22 912 Chebanů zapsaných v seznamech oprávněných osob přišlo k referendu 4 745 lidí, což je necelých 21 procent. Radnice tak pokračuje v projektu, jehož cílem je připravit plochu pro strategického investora, který zajistí atraktivní zaměstnání pro místní obyvatele a podpoří pozitivní přeměnu města a regionu.

Starosta Jan Vrba v souvislosti s výsledky plebiscitu ujistil, že radnice bude pečlivě sledovat celý proces a bude dohlížet, aby byly dodrženy všechny městem stanovené podmínky.

„Naším cílem je přivést jedině takového strategického investora, který město pozvedne a vytvoří kvalifikovanou a dobře placenou práci pro Chebany,“ řekl s tím, že radnice bude nadále veřejnost informovat o všech krocích v přípravě projektu Strategického podnikatelského parku.

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu
Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu
Martin Černík s petičním stánkem na podporu referenda, aby zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo.
Starosta Chebu Jan Vrba bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti životní prostředí a energetiku. (1. listopadu 2024)
4 fotografie

„K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, byl 4 745 z celkového počtu 22 912 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, což činí 20,71 procent,“ stojí na stránkách chebské radnice.

Obyvatelé Chebu odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo? Nakonec u k uvedené otázce hlasovalo pro odpověď ANO 3 946 lidí.

Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro rozvoj města i kraje velkou příležitostí. Strategický, silný investor by měl nabídnout atraktivní a dobře placené zaměstnání pro místní obyvatele, vytvořit podmínky pro návrat mladých, vzdělaných lidí a podpořit přeměnu města i celého regionu.

Jenže část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů.

Tři miliardy na investice

Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno co se týče dopravy, služeb i dostupného bydlení. To si uvědomuje i radnice, která po počátečním váhání začala obyvatelům vysvětlovat, jak by měl celý proces vypadat. Založila k tomu účelu webové stránky, kde je možné najít další podrobnosti.

„Pokud park vznikne, přinese peníze na přípravu i rozvoj města. V kombinaci s dalšími zdroji jde celkem asi o 3 miliardy korun, které bude možné v následujících 5 až 7 letech proinvestovat,“ informovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková s tím, že část této sumy, celkem 1,2 miliardy korun, zamíří do klíčových oblastí, jako je bydlení, doprava, zdravotnictví, bezpečnost a školství.

Máme málo informací, stěžují si Chebané kvůli historicky prvnímu referendu

„Dalších 1,23 miliardy vyčleněno na ostatní rozvojové projekty, tedy na nový bazén, rekonstrukci areálu Lokomotiva a zimního stadionu, přístavbu divadla nebo třeba na stavbu parkovacího domu Havlíčkova. Zbývající miliony ze zhodnocení pozemků město plánuje uložit do nově zřízeného Investičního fondu budoucnosti. Účelem je vytvořit finanční rezervu pro budoucí generace,“ dodala Liptáková.

Park by mohl pomoci i se snížením nezaměstnanosti. Okres Cheb na tom sice tak špatně není, protože zdejší nezaměstnanost patří k republikovému průměru, ale novými pracovními místy by mohly vzít zavděk lidé ze Sokolovska. Města jsou od sebe vzdálená 26 kilometrů.

Okres Sokolov vykazoval v září z okresů Karlovarského kraje největší nezaměstnanost, kdy podíl nezaměstnaných činil 7,43 procenta. V celorepublikovém srovnání tak obsadil celkové 71. místo v žebříčku okresů Česka, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Most, Karviná, Chomutov a Bruntál. Situace souvisí s útlumem těžby hnědého uhlí v regionu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Prezident Petr Pavel přijel v pondělí na oficiální návštěvu Karlovarského...

Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu...

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium
Odešla Marie Lišková, jedna z posledních přímých aktérek Vlaku svobody.

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

9. listopadu 2025  9:58

Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)

Komplexní onkologické centrum, které začne fungovat od Nového roku, online pohotovost a veterinární pohotovost. To jsou podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tři stěžejní projekty, které...

9. listopadu 2025  9:24

Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Skupina SUAS GROUP v loňském roce hospodařila se ziskem 22 milionů korun před zdaněním. Proti roku 2023, kdy firma dosáhla zisku 287 milionů korun, jde o pokles. Skupina téměř sedmi desítek firem,...

8. listopadu 2025  8:45

Špatný stav kolumbárií na karlovarském hřbitově vyřeší oprava, začne v pondělí

Oprava kolumbárií na hřbitově na Růžovém vrchu začne v pondělí.

Do konce února příštího roku bude trvat oprava části kolumbárií na karlovarském hřbitově na sídlišti Růžový vrch. Na jejich nevyhovující stav si veřejnost stěžuje už několik let. Oprava bude v režii...

7. listopadu 2025  15:17

Karlovarské motivy na oplatky z Luhačovic nepatří, odmítl ÚS stížnost podnikatele

Karlovarské oplatky získaly po sedmiletém úsilí ochranu Evropské unie.

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele, jenž nabízel lázeňské oplatky s karlovarskými motivy na obalu. Vyráběly se však v Luhačovicích, bez použití vřídelní vody. Obal mohl mást spotřebitele,...

7. listopadu 2025  10:17

Zloděj vykrádal auta a způsobil škody za statisíce, jedno jen schválně poškodil

Dopadený zloděj vykradl v Chebu několik aut, u nichž rozbíjel okna.

Jen pár dní trvalo řádění osmačtyřicetiletého muže původem ze Znojma v chebských ulicích. Za krátkou dobu se ale stal postrachem majitelů aut. Stihl jim způsobit škodu za 400 tisíc korun. Za to mu...

6. listopadu 2025  15:52

Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Danny Douglas (červený svetr) a kriminalista František Maryška relikviář před...

Čtyřicet let ležel jeden z největších pokladů v Česku zakopaný v zemi. Na své objevení čekal pod podlahou zámecké kaple v Bečově nad Teplou, obložený desítkami lahví vín a koňaků. Oslavy 40. výročí...

6. listopadu 2025  10:55

Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

Dirigent Keith Lockhart (2025)

Konec listopadu bude v Karlových Varech už popáté patřit Variacím. Společná akce týmů karlovarského filmového festivalu a České filharmonie letos nabídne 21. a 22. listopadu novinky režisérských...

6. listopadu 2025  10:49

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium
Jana Mračková Vildumetzová

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

5. listopadu 2025  16:17

Žloutenka v kraji narůstá. Osmnáct pacientů je v nemocnicích, jeden zemřel

Očkování vakcína Pfizer/BioNTech v Brně. (27. prosince 2020)

V Karlovarském kraji se v posledních týdnech výrazně zvýšil počet případů žloutenky typu A. Od začátku roku hygienici evidují již 121 případů tohoto onemocnění. Jeden pacient zemřel. Nejhůře je na...

5. listopadu 2025  15:09

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci minizoo ignorují

V chebské minizoo oplakávají ztrátu lamy alpaky, která uhynula kvůli...

Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo,...

5. listopadu 2025  13:28

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Relikviář svatého Maura

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.