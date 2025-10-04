Božídarští se v referendu jednoznačně postavili proti výstavbě v Ryžovně

Vůči případné úpravě územního plánu v celém katastrálním území Ryžovna do podoby, která by umožňovala novou výstavbu (s výjimkou staveb veřejné dopravní infrastruktury), se vymezilo 67,33 procenta hlasujících.
Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud
„Je to dobrá zpráva. Lidé jsou aktivní a chtějí říct, co si myslí. Chtějí se zapojit do rozhodování o budoucnosti Ryžovny, což je super,“ zhodnotila výsledky referenda opoziční zastupitelka a jedna z iniciátorek plebiscitu Martina Poštová.
Nezastírá, že měla obavy z účasti v referendu. „Ta ale byla masivní,“ pochvalovala si. Z 250 registrovaných božídarských voličů jich přišlo 150. 101 z nich se postavilo proti výstavbě, 40 ji podpořilo, jeden se zdržel a osm hlasů bylo neplatných. Výsledky referenda jsou tak pro město závazné.
„Ještě ale stále není vyřízená kasační stížnost, kterou vedení města podalo u Nejvyššího správního soudu,“ upozornila Poštová. Kasační soud sice odmítl odklad referenda, stížnost jako takovou ale ještě nevyřešil.
Naopak starosta Jan Horník (nez.) dnes řekl, že referendum v podstatě nic neřeší a jenom zkomplikuje městu v budoucnu další rozvoj. „My jsme tam žádnou výstavbu v dohledné době neplánovali. Byla to rezerva pro budoucnost. Ale hysterie a sociální sítě udělaly své, pořád se argumentovalo až 80 domy, což vůbec nebyla pravda, i v případě budoucí výstavby šlo asi o 40 domů,“ řekl Horník.
O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud
„Katastr je přitom daleko větší, než samotná Ryžovna, zahrnuje třeba Zlatý kopec, Český Mlýn, ale i část vodního díla Myslivna,“ uvedl také před časem Horník.