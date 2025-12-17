Referendum o výstavbě na Ryžovně je platné, soud zamítl kasační stížnost

Nejvyšší správní soud v tomto týdnu zamítl kasační stížnost části zastupitelů Božího Daru na Karlovarsku. Ti se touto cestou snažili zvrátit nedávné referendum ohledně budoucnosti lokality Ryžovna. V něm se místní jednoznačně postavili proti zamýšlené výstavbě asi 40 obytných domů.
Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách. (18. června 2025)

V referendu, které se uskutečnilo současně s volbami do Poslanecké sněmovny, se k otázce zamýšlené výstavby vyjádřilo 150 z 205 registrovaných voličů. Sto jeden hlas rozhodl o tom, že se na Ryžovně stavět nebude.

Čtveřice božídarských zastupitelů ovšem podala proti referendu kasační stížnost. Tu v úterý Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl.

„Nejvyšší správní soud připomíná, že místní referendum představuje formu přímé demokracie a je alternativou rozhodování o otázkách samostatné působnosti obce zastupitelským orgánem. Jedná se o výkon ústavně zaručeného práva na samosprávu dle čl. 8 Ústavy a současně o základní právo občanů podílet se na správě veřejných věcí zakotvené v Listině základních práv a svobod,“ uvedl NSS v odůvodnění zamítnutí stížnosti.

Záměrem radnice, proti kterému se místní postavili, bylo umožnit na Ryžovně v budoucnu výstavbu domů k bydlení. Na základě výsledků referenda to ovšem možné nebude. V lokalitě bude možné stavět pouze veřejnou dopravní infrastrukturu.

