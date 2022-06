Recepce zapuštěná v zemi i podzemní chodba. Lázně čekají velké změny

Projekt je v současné době ve fázi příprav, realizace by mohla začít v druhé polovině příštího roku. Bude to zároveň první velká akce, nad níž bude držet taktovku nová generální ředitelka společnosti Eva Zachariášová. Ta vystřídala Eduarda Bláhu, který funkci zastával 20 let.

Podle dnes už bývalého generálního ředitele jáchymovských lázní je velká investice do modernizace Radium Palace možná jen díky novému majiteli společnosti. Tím se vloni v srpnu stal podnikatel Alí Fardán ze Spojených arabských emirátů.

„Pro jáchymovské lázně je to dobré řešení. V novém akcionáři získaly silného ekonomického partnera, který má prostředky na potřebné investice,“ konstatoval Eduard Bláha.

V hrubých rysech rovněž představil vizi nové podoby Radium Palace. Tou nejzásadnější změnou má být fakt, že hlavní vchod do objektu by se ze zadního traktu měl přesunout do čela stavby. „Je to něco, o čem jsme v minulosti neuvažovali. Bude to náročné,“ připustil Bláha.

V rámci projektu by měla vyrůst nová budova recepce zapuštěná v zemi. Podzemní chodbou by se pak hosté dostávali do samotného sanatoria. Jeho zadní trakt by se měl změnit v klidovou zónu.

Vzhledem k tomu, že Radium Palace je národní kulturní památkou, muselo vedení Léčebných lázní Jáchymov jednat i s památkáři. Ti podle Bláhy projekt posvětili.

Doplní personál

Než se ovšem projekt stane realitou, čeká novou generální ředitelku lázní Evu Zachariášovou náročné období. Jejím prvotním úkolem bude stabilizovat personál lázní. „To už se z větší části podařilo. Jednotky lidí sice v určitých střediscích chybějí, ale není to závažný problém. Personál ještě letos doplníme,“ konstatovala Zachariášová.

Sama čeká krásnou sezonu. „Daří se nám plnit plán, máme jak českou, tak německou i arabskou klientelu,“ popsala současnou situaci v jáchymovských lázních jejich generální ředitelka.

Eva Zachariášová už v minulosti pro jáchymovskou lázeňskou organizaci pracovala na obchodním oddělení. „Odešla ale dříve, než jsem jí stihl nabídnout pozici obchodní ředitelky,“ prozradil její předchůdce ve funkci Eduard Bláha.

Podruhé do lázní nastoupila před covidovou pandemií. „Je to člověk, který má takříkajíc mou školu, ale zároveň spoustu vlastních zkušeností z hotelové branže,“ řekl na adresu Zachariášové Bláha.

Covid a energie

Zmiňovaná covidová pandemie zasáhla celý obor lázeňství. Eduard Bláha, který zůstává prezidentem Svazu léčebných lázní, tvrdí, že Jáchymov proplul tímto náročným obdobím ve vcelku dobré kondici i díky včasné přípravě.

„Více jsme se soustředili na tuzemskou klientelu, tedy pojištěnce. Lázně sice jsou v dobré kondici, ale v další době, která rozhodně nebude lehká, potřebují intenzivní péči a velkou pozornost k detailům. Věřím, že to má nástupkyně dokáže,“ řekl Bláha.

Předpokládá ale, že letošní rok bude náročný. „Cizinci se ještě v plné míře nevrátili. Co se německé klientely týká, jsme dnes na nějakých 40 procentech stavu z roku 2019. Rusové z českých lázních zmizeli definitivně, ale pro ty jáchymovské to až taková komplikace není,“ doplnil.

Co ovšem bude komplikací zcela určitě, jsou ceny energií. „Sice jsme se dokázali výkonově vrátit k číslům z roku 2019, vše ale mažou vzrůstající ceny energií. Stojíme tak před další velkou výzvou, jak se vypořádat se situací v době, kdy ministerstvo zdravotnictví ubírá na úhradách za státní pojištěnce a podniká i další úsporné kroky,“ doplnil prezident Svazu léčebných lázní.

I když Eduard Bláha může považovat dvě dekády trvající kariéru v čele jáchymovské lázeňské organizace za uzavřenou kapitolu, od organizace se úplně odstřihnout nechce. „Budu ji ovlivňovat jak z pozice prezidenta Svazu léčebných lázní, tak jako člen představenstva, či dozorčí rady, nebo, mohu-li to tak říct, jako mentor,“ doplnil Eduard Bláha.

Do Jáchymova přišel, jak sám říká, uklízet po divokých devadesátkách. Musel řešit milionové dluhy společnosti i řadu trestních oznámení. „Můj odchod z funkce generálního ředitele je tak plný nostalgie,“ dodal Bláha, který zůstává i nadále v čele Lázní Luhačovice.