Hudební promotér začínal jako bedňák, dovolenou tráví u moře zdvižených rukou

Tento koníček sdílí se svou manželkou Janou, které nevadí trávit víkendy v nejrůznějších kulturních domech, sálech nebo na festivalech.

„Láska ke koncertům mě provází od patnácti let. Tehdy jsem byl na internátu v Sokolově. S kamarády jsme pomáhali stěhovat aparaturu nejrůznějším místním i celorepublikově známým kapelám. Vzpomínám na koncerty skupin jako Turbo, Citron, Katapult nebo Kern, u kterých jsme takto asistovali. Na rok 1987 to byla škola k nezaplacení,“ vzpomíná na své začátky pořadatel.

Ten si postupně vyzkoušel nejen pozici bedňáka, ale i osvětlovače, zvukaře a manažera. „Byly to skutečně pionýrské časy. Například před zvučením si člověk musel vše pečlivě nakreslit, zaznamenat, nebylo možné si informace najít na internetu jako dnes. Na druhou stranu jsme si o to více vážili spokojených posluchačů i poděkování od muzikantů,“ doplnil Kalinič.

Po revoluci se Radkovy aktivity ještě rozšířily a dodnes na toto období vzpomíná s nostalgií. „Začaly sem jezdit kapely ze Západu, nebyl problém sehnat různá LP či CD. Celkově to pro nás rockery bylo výborné období,“ podotkl promotér

Mezi své zásadní zážitky řadí například ozvučení koncertu Vladimíra Mišíka těsně po jeho vystoupení na Strahově s Rolling Stones. „Nikdy by mě nenapadlo že se dostanu do zákulisí takových akcí a navíc budu zvučit přímo vystoupení Vládi Mišíka a ETC. To jsou vzpomínky, které mi nikdo nevezme,“ doplnil rocker.

Sám si prý zkusil nejen roli zvukaře nebo manažera, ale také aktivně muzicíroval v různých kapelách. „Hrál jsem na bicí nástroje i zpíval. Když se mi narodil syn, tak jsem aktivní účinkování na pódiích vyměnil za péči o rodinu a zároveň pořádání kulturních akcí,“ svěřil.

Civilní zaměstnání nicméně nikdy opouštět nechtěl. „Jsem rád, že mám i normální práci. Nejsem na kulturní činnosti závislý a je to menší stres,“ podotkl.

Na svatbě zněl metal

V posledních letech jméno Radka Kaliniče zná většina příznivců muziky nejen v Karlovarském kraji. Promotér pravidelně plní programy kulturních rubrik pozvánkami na koncerty, přednášky i festivaly. Akce se konají například v Sadově, Děpoltovicích, Rovné, Vrhavči u Klatov i na dalších místech. To, že víkendy a léto tráví místo dovolených u moře na bigbítových pódiích, mu prý rodina nevyčítá.

„Mám štěstí na skvělou manželku, která mě ve všem podporuje. Když jsme se brali, bylo to v rámci koncertu mé nejoblíbenější kapely Debustrol. Manželka je pro mě zároveň parťák a manažer. Když jsem začal dělat manažera legendární kapele Fata Morgana, naopak mě podpořila, ať do toho jdu,“ pochvaluje si dvaapadesátiletý rocker.

Radek Kalinič (vlevo) s manželkou Janou a Kolinssem, frontmanem kapely Debustrol. Ten byl Radkovým svědkem.

„Oddechový čas máme vždy v neděli. To vyrážíme na výlety daleko od lidí. Například do lesů nebo na málo známé hrady a zámky. Tam si dobíjíme baterky,“ doplnil Kalinič.

Jako strkat hlavu do oprátky

Během více než třicetileté manažerské a pořadatelské kariéry přišla i slabší období, kdy nejdecký promotér zvažoval pověsit činnost na hřebík. Radost návštěvníků akcí i přátelství s řadou muzikantů však černé myšlenky rychle rozehnaly.

„Při pořádání akcí za vše ručíte, musíte se kompletně postarat. Je to trochu, jako když strkáte hlavu do oprátky. Ale když potom vidím nadšené fanoušky, pohybuji se v zákulisí kolem hudebních legend jako SDI, Marco Mendoza nebo Skinny Molly, jsem rád, že jsem se na tuto cestu dal,“ svěřil se promotér.

Postupně navíc navázal přátelství například s členy kapel jako Debustrol, Arakain a mnohými dalšími. „To by mě v mládí ve snu nenapadlo. Hodně jsem se spřátelil také se zpěvákem Romanem Dragounem, což je vynikající člověk a muzikant,“ doplnil Kalinič.

Ten do konce roku připravuje tři zajímavé akce. Už tuto sobotu 16. listopadu zve fanoušky do Rovné. Zde zahrají kapely Roxor, Fatbat nebo Ota Balage se svým bandem. Hned o týden později, v pátek 22. listopadu, si na své přijdou příznivci punku. V Kulturním domě v Sadově se totiž představí SPS a Totální nasazení.

Poslední letošní Radkovou akcí bude 6. prosince koncert legend amerického death metalu Master a mladíků Destroy, kteří zahrají také v Sadově. „Věřím, že se akce povedou a všichni se skvěle pobavíme,“ uzavřel Radek Kalinič.