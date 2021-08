Novým šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru je hornista Baborák

Inaugurační koncert se uskuteční 10. září ve Společenském domě Casino. Zazní hudba Bedřicha Smetany, konkrétně symfonická báseň Vyšehrad z cyklu Má vlast, ale i díla Niccoly Paganiniho, Gustava Mahlera a Johanesse Brahmse.



Smlouvu s orchestrem, který tento rok slaví 200 let od svého založení, podepsal světoznámý umělec na čtyři roky s možností prodloužení.

„Cíle jsou naprosto jasné. Finanční situace, a to nejen mariánskolázeňského orchestru, ale vůbec kultury, není moc dobrá. A samozřejmě tomu vůbec neprospěl covid. Takže my se budeme s ředitelem Milanem Muzikářem snažit konsolidovat orchestr při vstupu do třetího století jeho existence, sehnat finance, abychom mohli navýšit počet jeho členů a tím navýšit také jeho kvalitu a dramaturgické možnosti,“ řekl Radek Baborák.

Připomenul, že kolonádní koncerty orchestru, který hrál za každého počasí, se vždycky těšily zasloužené oblibě u lázeňských hostů a staly se tradiční součástí kulturního života ve městě.

„Klademe si vyšší umělecké kvality, takže zveme hosty a rezidenční umělce, aby si návštěvníci z koncertů odnesli zážitek. Všichni vědí, že lázeňské prameny jsou léčivé, ale pro duši má léčivý účinek i hudba,“ dodal.

Významný umělec

Baborák je přední český hornista, žák hornisty a pedagoga Bedřicha Tylšara a vítěz mnoha mezinárodních interpretačních soutěží. V letech 2002 až 2011 byl sólistou Berlínských filharmoniků. Je autorem mnoha televizních, rozhlasových a CD nahrávek.

Založil vlastní hudební těleso Baborák Ensemble, rovněž spolupracuje s kvintetem Afflatus. Je uměleckým vedoucím Czech horn chorus, Prague Chamber Soloists a Czech Sinfonietta.

Jako komorní hráč je pravidelně zván ke spolupráci s mimořádnými muzikanty a osobnostmi. Z jeho iniciativy vznikl festival Horn Fest Praha, který chce přispět k zachování tradice české hornové hry.

Baborák s pomocí týmu Horn Fest Praha a ve spolupráci s Akademií uměleckého vzdělávání MenART loni také založil iniciativu Muzikanti na volné noze. Iniciativa podpořila 123 hudebníků, kteří se ocitli ve složité životní situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií, a rozdělila mezi ně přes 1,3 milionu korun.

Nejstarší symfonický orchestr

Západočeský symfonický orchestr v Mariánských Lázních letos slaví 200 let od svého založení. Je tak nejstarším českým symfonickým tělesem.

Jeho vznik se datuje rokem 1821, kdy tepelský opat a zakladatel Mariánských Lázní Karel Kašpar Reitenberger zlegalizoval hudební produkci u pramenů. Tradici orchestru nepřerušily světové války, politické změny, ani společenské události. Svůj nynější název získal orchestr v roce 1971, v současnosti má 42 členů.

Celoroční provoz tělesa sestává z pravidelných pátečních symfonických koncertů, abonentních koncertů, populárních a operetních koncertů. Během letní lázeňské sezony vystupuje pravidelně na mariánskolázeňské kolonádě, tradiční je spolupráce s několika vysokými hudebními školami z Prahy, Výmaru, Zürichu či Norimberku.

Orchestr vyjíždí též za hranice Mariánských Lázní, na koncertní zájezdy do různých měst Karlovarského kraje, do celé České republiky i do zahraničí. Významnou náplní činnosti jsou koncerty pro školy nebo koncerty pro děti s rodiči.

Více než padesátiletou tradicí je orchestr též úzce spjat s renomovaným Festivalem Fryderyka Chopina. Podle ředitele orchestru Milana Muzikáře jsou Mariánské Lázně s necelými 13 tisíci obyvatel pravděpodobně nejmenší město na světě, které zřizuje symfonické těleso.