Radnice hledají cesty, jak zklidnit dopravu v ulicích. Vsadily na radary

„Tady vůbec nejde o ty pokuty, ale o bezpečí. Za 300 tisíc korun jsme koupili kompletní vybavení, aby naši strážnici mohli rychlost projíždějících aut objektivně měřit. A když jsem se potom díval na výsledky, kolik stovek aut to měření zbrzdilo, bylo jasné, že svůj účel to prostě plní,“ řekl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.



Uvedl, že měření s radarem přinutilo řidiče sundat nohu z plynu například v lokalitě Seníků, kde je nově snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině.

„Nicméně ještě dlouho po změně tam automobily stále jezdily 120. Proto se v Seníkách přibližně jednou za týden naši strážníci objeví, měří, a snaží se tak dopravu zpomalit. Jde o to, že přes silnici chodí lidé a děti na autobus. A mám za to, že se nám daří. Kvitují to i místní. Ve spolupráci se státní policií máme ve městě vytipována i další místa, kde průběžně měříme,“ konstatoval starosta Kuchař.

Dodal, že k rozhodnutí koupit radar pro „ostré“ měření s vybíráním pokut přispěla data z radarů orientačních na vjezdech do města.

„Tady jsme si potvrdili, že 60 procent řidičů na výzvu ‚Zpomal‘ nereaguje. Teď se ale ta data mění i tady. Zároveň máme díky orientačním radarům přesné údaje o počtech vozů, které městem projíždějí. Chceme tyto informace použít pro analýzy do budoucna, protože dopravu řešíme poměrně intenzivně. Začínáme pracovat na nízkoemisní a bezemisní zóně ve městě. Pokud se nám to podaří, budeme první v republice. Cílem je ochrana lázeňství a obyvatel,“ doplnil Kuchař.

Zkušenost s radary mají také v Sokolově, kde jsou označeny hned dva úseky, na nichž se měří. „Jsou v ulici Sokolovská a Závodu míru. Zařízení je zde umístěné trvale už několik let,“ oznámil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Jde o úseky v zástavbě, které ale svádí k rychlé jízdě. A podle Meluzína se i tady radary osvědčily. Většina řidičů prý už povolený limit dodržuje. O rozšíření měřených úseků radnice momentálně neuvažuje.

Na pokutách se nevydělává

„Je to náročné technicky na vlastní zařízení i na agendu. Když se pak sečtou náklady a vybrané pokuty, tak je to nula od nuly. Oslovily nás dokonce i okolní obce, zda bychom jim zařízení neprovozovali, to by ale pro nás znamenalo navýšit počet úředníků a další náklady. Proto jsme odmítli,“ doplnil Meluzín.

Karlovarská městská policie si první radar pořídila v roce 2006. „Přístroj jsme v roce 2017 obměnili,“ uvedl velitel strážníků Marcel Vlasák.

Do ulic krajského města však vyrážejí strážci veřejného pořádku s radarem jen sporadicky a vždy po dohodě se státními policisty. Ti také v rámci koordinační dohody určili 18 lokalit ve městě, kde mohou strážníci měřit. Patří mezi ně například ulice Bezručova, Lidická či Moskevská, ale také komunikace v lázeňské části města.

Jak velitel Vlasák zdůrazňuje, měření rychlosti nikdy nebylo prioritou práce strážníků. Dokladuje to i na konkrétních číslech: „Loni jsme řešili z více než 12 tisíc přestupků pouze 73 případů překročení rychlosti. V roce 2018 to bylo o jeden méně.“

Cheb začne měřit, pořídí hned několik radarů

Zpomalit řidiče chce i radnice v Chebu. Ta letos plánuje pořídit pro městskou policii hned několik radarů. „V současné době tipujeme ve spolupráci s policií místa, kde by jejich umístění bylo žádoucí. Jsou to například ulice Evropská, Ašská, Hradiště, Podhrad, Tršnice. Chceme radary operativně přesouvat, kam bude třeba,“ řekl chebský místostarosta Jiří Černý.

Doplnil, že zároveň bude třeba posílit odbory, jejichž úředníci budou případné přestupky zpracovávat.

„Očekáváme, že jich bude hodně, byť zpočátku budeme počítat s nějakou tolerancí. Nejde nám primárně o pokuty, ale o zklidnění dopravy a bezpečnost,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.